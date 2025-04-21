Пекин поздравил "Пасхальное перемирие", которое Россия постоянно нарушала

Го Цзякунь (Фото: ЕРА/WU HAO)

Пекин приветствует "все усилия" по достижению мира в Украине. Об этом на брифинге заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, реагируя на так называемое Пасхальное перемирие между Москвой и Киевом, передает Barron's.

"Китай рад видеть все усилия, ведущие к прекращению огня, что является необходимым шагом к миру. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны будут продолжать урегулирование кризиса путем диалога и переговоров", – сказал он.

19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил "Пасхальное перемирие" на 30 часов. Президент Владимир Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями", но согласился при реальном прекращении огня Россией.

После введения "Пасхального перемирия" Россия и дальше атаковала, но боев стало меньше. По всей Украине в это время не было воздушных тревог, вместе с тем войска РФ инсценировали удары по временно оккупированному Донецку, чтобы обвинить Украину в нарушении так называемого Пасхального перемирия.