Пекін привітав "Великоднє перемир'я", яке Росія постійно порушувала
Пекін вітає "усі зусилля" щодо досягнення миру в Україні. Про це на брифінгу заявив представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь, реагуючи на так зване Великоднє перемир'я між Москвою та Києвом, передає Barron's.
"Китай радий бачити всі зусилля, які ведуть до припинення вогню, що є необхідним кроком до миру. Ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони продовжуватимуть врегулювати кризу шляхом діалогу та переговорів", – сказав він.
19 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив "Великоднє перемир'я" на 30 годин. Президент Володимир Зеленський назвав це "черговою спробою пограти з життями", але погодився за умови реального припинення вогню Росією.
Після запровадження "Великоднього перемир'я" Росія і далі атакувала, але боїв поменшало. По всій Україні у цей час не було повітряних тривог, водночас війська РФ інсценували удари по тимчасово окупованому Донецьку, аби звинуватити Україну у порушенні так званого Великоднього перемир'я.
- Ввечері 20 квітня Зеленський заявив, що протягом дня Росія не відповіла на пропозицію України про 30-денне повне припинення вогню після Великодня, продовження режиму припинення вогню в небі щодо цивільної інфраструктури та припинення ударів ракетами й дронами.
- Речник диктатора РФ Пєсков заявив про відсутність наказу Путіна продовжити перемир'я.
- Зеленський пообіцяв, що після "Великоднього перемир'я" Україна діятиме дзеркально – підтримуватиме тишу, де вона наявна, та відповідатиме на російські обстріли.