Пекін привітав "Великоднє перемир'я", яке Росія постійно порушувала

Після запровадження "Великоднього перемир'я" Росія і далі атакувала, але боїв поменшало

Го Цзякунь (Фото: ЕРА/WU HAO)

Пекін вітає "усі зусилля" щодо досягнення миру в Україні. Про це на брифінгу заявив представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь, реагуючи на так зване Великоднє перемир'я між Москвою та Києвом, передає Barron's.

"Китай радий бачити всі зусилля, які ведуть до припинення вогню, що є необхідним кроком до миру. Ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони продовжуватимуть врегулювати кризу шляхом діалогу та переговорів", – сказав він.

19 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив "Великоднє перемир'я" на 30 годин. Президент Володимир Зеленський назвав це "черговою спробою пограти з життями", але погодився за умови реального припинення вогню Росією.

Після запровадження "Великоднього перемир'я" Росія і далі атакувала, але боїв поменшало. По всій Україні у цей час не було повітряних тривог, водночас війська РФ інсценували удари по тимчасово окупованому Донецьку, аби звинуватити Україну у порушенні так званого Великоднього перемир'я.