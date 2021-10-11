Пенитенциарная служба Грузии опровергает слова врача Саакашвили об ухудшении здоровья
Специальная пенитенциарная служба Грузии заявляет, что информация об ухудшении состояния здоровья третьего президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили не соответствует действительности. Об этом сказано в сообщении пресс-службы в Facebook.
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Вчера личный врач политика Николоз Кипшидзе заявил, что состояние Саакашвили серьезно ухудшилось за последние несколько дней. Ему якобы стало сложно ходить и трудно говорить.
В пенитенциарной службе эту информацию опровергают.
"Состояние здоровья Михеила Саакашвили на данный момент удовлетворительное", – сказано в сообщении.
Также сообщается, что Саакашвили принимает прописанные ему лекарства, и распространяемая в СМИ информация об ухудшении состояния Саакашвили не соответствует действительности.
"Жизненные показатели в норме. А именно: давление – 120/90; пульс – 90; насыщенность – 97; глюкоза – 101 мг/дл", – сообщают в пенитенциарной службе, добавив, что объявивший голодовку Саакашвили постоянно находится под наблюдением медперсонала.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- 1 октября Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию. Его задержали в Тбилиси. Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.
- Вчера врач Саакашвили заявил, что состояние его подзащитного серьезно ухудшилось, и ему требуется госпитализация.
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