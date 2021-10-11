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Пенитенциарная служба Грузии опровергает слова врача Саакашвили об ухудшении здоровья

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 11:14
Пенитенциарная служба Грузии опровергает слова врача Саакашвили об ухудшении здоровья - Фото
Михеил Саакашвили (скриншот из видеозаписи Украина 24)

Специальная пенитенциарная служба Грузии заявляет, что информация об ухудшении состояния здоровья третьего президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили не соответствует действительности. Об этом сказано в сообщении пресс-службы в Facebook.

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Вчера личный врач политика Николоз Кипшидзе заявил, что состояние Саакашвили серьезно ухудшилось за последние несколько дней. Ему якобы стало сложно ходить и трудно говорить.

В пенитенциарной службе эту информацию опровергают.

"Состояние здоровья Михеила Саакашвили на данный момент удовлетворительное", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что Саакашвили принимает прописанные ему лекарства, и распространяемая в СМИ информация об ухудшении состояния Саакашвили не соответствует действительности.

"Жизненные показатели в норме. А именно: давление – 120/90; пульс – 90; насыщенность – 97; глюкоза – 101 мг/дл", – сообщают в пенитенциарной службе, добавив, что объявивший голодовку Саакашвили постоянно находится под наблюдением медперсонала.

Пенитенциарная служба Грузии опровергает слова врача Саакашвили об ухудшении здоровья

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Оксана Житнюк
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Михеил Саакашвили Грузия голодовка
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