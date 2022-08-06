"Передать АЭС спецкомиссии". На Банковой напомнили Европе об угрозе ядерной катастрофы
Атомная электростанция во временно оккупированном Россией Энергодаре в Запорожской области "чудом не взлетела в воздух" из-за обстрелов захватчиков. Международные организации должны потребовать от Кремля убрать войска со станции, призвал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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Вечером 5 августа на ЗАЭС отключили четвертый энергоблок.
"Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому", пишет он, что вчера ЗАЭС "чудом не взлетела в воздух" из-за вооруженных провокаций армии России.
"МАГАТЭ и ООН должны жестко потребовать от России выйти с АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии", – обратился он к международному сообществу.
Сегодня The Insider написал, что оккупанты что-то завезли на АЭС: возможно, заминировали энергоблоки.
- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.
- 21 июля Энергоатом сообщил, что оккупанты завели тяжелую технику в машинный зал энергоблока.
- 23 июля гендиректор МАГАТЭ заявил об угрозе ядерной аварии на АЭС.
- Британская разведка сообщает, что РФ использует АЭС для размещения своих войск, надеясь, что там их не будут атаковать.
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