"Передать АЭС спецкомиссии". На Банковой напомнили Европе об угрозе ядерной катастрофы

Атомная электростанция во временно оккупированном Россией Энергодаре в Запорожской области "чудом не взлетела в воздух" из-за обстрелов захватчиков. Международные организации должны потребовать от Кремля убрать войска со станции, призвал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Вечером 5 августа на ЗАЭС отключили четвертый энергоблок.

"Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому", пишет он, что вчера ЗАЭС "чудом не взлетела в воздух" из-за вооруженных провокаций армии России.

"МАГАТЭ и ООН должны жестко потребовать от России выйти с АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии", – обратился он к международному сообществу.

Сегодня The Insider написал, что оккупанты что-то завезли на АЭС: возможно, заминировали энергоблоки.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.

21 июля Энергоатом сообщил, что оккупанты завели тяжелую технику в машинный зал энергоблока.

23 июля гендиректор МАГАТЭ заявил об угрозе ядерной аварии на АЭС.

Британская разведка сообщает, что РФ использует АЭС для размещения своих войск, надеясь, что там их не будут атаковать.

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Евгений Пилипенко

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