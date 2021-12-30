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Переговоры между Россией и США на уровне замминистров иностранных дел пройдут в Женеве

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 17:38
Переговоры между Россией и США на уровне замминистров иностранных дел пройдут в Женеве - Фото
Венди Шерман (Фото - EPA)

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков проведут переговоры 10 января в Женеве. Информация об этом была озвучена на сегодняшнем брифинге пресс-службы МИД России.

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Подтверждения этой информации со стороны Государственного департамента США пока нет, но 28 декабря Госдепартамент подтверждал дату и место проведения переговоров.  

На 12 января 2022 года намечено проведение в Брюсселе переговоров НАТО и России, а на 13 января – более широкая по числу участников встреча в Вене на базе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Сегодня, 30 декабря, президент США Джо Байден планирует провести телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным.

Кремль утверждал, что намерен обсуждать "гарантии безопасности" исключительно с США, потому что считает, что участие других сторон "лишит переговоры смысла".

СПРАВКА. По данным разведки, РФ может готовить новое вторжение в Украину на январь/февраль. Запад грозит ей за это мощными санкциями. Кремль передал США и НАТО список требований: чтобы Альянс больше не расширялся (не принимал Украину) и вообще отказался от военного сотрудничества с ней. В НАТО заявили, что компромиссов о членстве не будет. Россия начала угрожать войной. США решили в ответ на ультиматум РФ составить свой список. Переговоры начнутся в январе.
  • 27 декабря 2021 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС приготовил масштабные санкции в отношении России, которые будут задействованы, если Кремль решит расширить агрессию против Украины.
  • 30 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что не видит в обозримом будущем возможности для возвращения России в состав "Большой семерки".

Читайте также: Кулеба: Принятие требований России было бы самым большим унижением для США и НАТО

Сергей Бережной
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Госдепартамент США Сергей Рябков нато переговоры мид россии Венди Шерман
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