Переговоры между Россией и США на уровне замминистров иностранных дел пройдут в Женеве

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков проведут переговоры 10 января в Женеве. Информация об этом была озвучена на сегодняшнем брифинге пресс-службы МИД России.

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Подтверждения этой информации со стороны Государственного департамента США пока нет, но 28 декабря Госдепартамент подтверждал дату и место проведения переговоров.

На 12 января 2022 года намечено проведение в Брюсселе переговоров НАТО и России, а на 13 января – более широкая по числу участников встреча в Вене на базе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Сегодня, 30 декабря, президент США Джо Байден планирует провести телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным.

Кремль утверждал, что намерен обсуждать "гарантии безопасности" исключительно с США, потому что считает, что участие других сторон "лишит переговоры смысла".

27 декабря 2021 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС приготовил масштабные санкции в отношении России, которые будут задействованы, если Кремль решит расширить агрессию против Украины.

30 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что не видит в обозримом будущем возможности для возвращения России в состав "Большой семерки".

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Сергей Бережной

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