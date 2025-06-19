По запросу Украины собирается экстренное заседание Совбеза ООН насчет российских атак

Киев ожидает от партнеров сигналов о необходимости большего давления на РФ и укрепления Украины, в частности в противовоздушной обороне

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Вечером 20 июня Совбез ООН проведет экстренное заседание в ответ на последнюю волну террора и жестоких атак России по Украине, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Мы ожидаем, что члены Совбеза займут принципиальную позицию против российских ударов, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Мы требуем четких сигналов о необходимости усиления давления на агрессора и укрепления Украины, включая дополнительные возможности для противовоздушной обороны", – рассказал чиновник.

Сибига поблагодарил Гайану, которая сейчас председательствует в Совбезе, и других партнеров, поддержавших запрос Украины об этом заседании.

Глава МИД напомнил, что уже прошло 100 дней с тех пор, как Украина согласилась на предложение США о полном прекращении огня, однако Москва продолжает отвергать эту идею и усиливает террор против гражданских: "Только давление может заставить Россию избрать мир, а не войну".

"Российская агрессия против Украины остается серьезной угрозой для глобальной стабильности. Безопасность Европы, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона напрямую связана с тем, что режимы в Москве, Тегеране и Пхеньяне совместно работают над тем, чтобы разрушить международный мир и безопасность. Мы должны оставаться едиными и работать вместе, чтобы противостоять этим угрозам", – подытожил чиновник.