По запросу Украины собирается экстренное заседание Совбеза ООН насчет российских атак
Вечером 20 июня Совбез ООН проведет экстренное заседание в ответ на последнюю волну террора и жестоких атак России по Украине, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Мы ожидаем, что члены Совбеза займут принципиальную позицию против российских ударов, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Мы требуем четких сигналов о необходимости усиления давления на агрессора и укрепления Украины, включая дополнительные возможности для противовоздушной обороны", – рассказал чиновник.
Сибига поблагодарил Гайану, которая сейчас председательствует в Совбезе, и других партнеров, поддержавших запрос Украины об этом заседании.
Глава МИД напомнил, что уже прошло 100 дней с тех пор, как Украина согласилась на предложение США о полном прекращении огня, однако Москва продолжает отвергать эту идею и усиливает террор против гражданских: "Только давление может заставить Россию избрать мир, а не войну".
"Российская агрессия против Украины остается серьезной угрозой для глобальной стабильности. Безопасность Европы, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона напрямую связана с тем, что режимы в Москве, Тегеране и Пхеньяне совместно работают над тем, чтобы разрушить международный мир и безопасность. Мы должны оставаться едиными и работать вместе, чтобы противостоять этим угрозам", – подытожил чиновник.
- Украина направила запрос для созыва срочного заседания Совбеза ООН после массированной атаки РФ в ночь на 17 июня. Россия является постоянным членом Совбеза и может заблокировать любое решение органа, что уже неоднократно делала.
- Тогда Россия запустила по Украине более 440 дронов и 32 ракеты. Конкретно на Киев оккупанты направили 175 дронов, свыше 14 крылатых и по меньшей мере две баллистические ракеты. В Соломенском районе захватчики попали в многоэтажку, погибли 23 человека.
- В последующие дни россияне продолжили атаковать Украину. 18 июня Москва применила 58 дронов, из которых удалось обезвредить 30, зафиксировано попадание БпЛА в девяти локациях. 19 июня РФ атаковала Украину 104 беспилотниками различных типов, из них было обезврежено 88. Есть попадания в шести локациях.