На запит України збирається екстрене засідання Радбезу ООН щодо російських атак

Київ очікує від партнерів сигнали про необхідність більшого тиску на РФ та зміцнення України, зокрема у протиповітряній обороні

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Ввечері 20 червня Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання у відповідь на останню хвилю терору та жорстоких атак Росії по Україні, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми очікуємо, що члени Радбезу займуть принципову позицію проти російських ударів, які призвели до численних жертв серед цивільного населення. Ми вимагаємо чітких сигналів про необхідність посилення тиску на агресора та зміцнення України, включно з додатковими можливостями для протиповітряної оборони", – розповів посадовець.

Сибіга подякував Гаяні, яка зараз головує у Радбезі, та іншим партнерам, які підтримали запит України про це засідання.

Глава МЗС нагадав, що вже минуло 100 днів відтоді, як Україна погодилась на пропозицію США про повне припинення вогню, проте Москва продовжує відкидати цю ідею та посилює терор проти цивільних: "Лише тиск може змусити Росію обрати мир, а не війну".

"Російська агресія проти України залишається серйозною загрозою для глобальної стабільності. Безпека Європи, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов'язана з тим, що режими в Москві, Тегерані та Пхеньяні спільно працюють над тим, щоб зруйнувати міжнародний мир і безпеку. Ми повинні залишатися єдиними і працювати разом, аби протистояти цим загрозам", – підсумував посадовець.