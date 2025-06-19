На запит України збирається екстрене засідання Радбезу ООН щодо російських атак
Ввечері 20 червня Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання у відповідь на останню хвилю терору та жорстоких атак Росії по Україні, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Ми очікуємо, що члени Радбезу займуть принципову позицію проти російських ударів, які призвели до численних жертв серед цивільного населення. Ми вимагаємо чітких сигналів про необхідність посилення тиску на агресора та зміцнення України, включно з додатковими можливостями для протиповітряної оборони", – розповів посадовець.
Сибіга подякував Гаяні, яка зараз головує у Радбезі, та іншим партнерам, які підтримали запит України про це засідання.
Глава МЗС нагадав, що вже минуло 100 днів відтоді, як Україна погодилась на пропозицію США про повне припинення вогню, проте Москва продовжує відкидати цю ідею та посилює терор проти цивільних: "Лише тиск може змусити Росію обрати мир, а не війну".
"Російська агресія проти України залишається серйозною загрозою для глобальної стабільності. Безпека Європи, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов'язана з тим, що режими в Москві, Тегерані та Пхеньяні спільно працюють над тим, щоб зруйнувати міжнародний мир і безпеку. Ми повинні залишатися єдиними і працювати разом, аби протистояти цим загрозам", – підсумував посадовець.
- Україна надіслала запит для скликання термінового засідання Радбезу ООН після масованої атаки РФ у ніч проти 17 червня. Росія є постійним членом Радбезу та може заблокувати будь-яке рішення органу, що вже неодноразово робила.
- Тоді Росія запустила по Україні понад 440 дронів і 32 ракети. Конкретно на Київ окупанти спрямували 175 дронів, понад 14 крилатих і щонайменше дві балістичні ракети. У Солом'янському районі загарбники влучили у багатоповерхівку, загинуло 23 людини.
- У наступні дні росіяни продовжили атакувати Україну. 18 червня Москва застосувала 58 дронів, з яких удалося знешкодити 30, зафіксовано влучання БпЛА у дев'яти локаціях. 19 червня РФ атакувала Україну 104 безпілотниками різних типів, із них було знешкоджено 88. Є влучання у шести локаціях.