Лейтон напомнил, что в отличие от Турции, которая сбила российский бомбардировщик в 2015-м, у Эстонии нет собственных истребителей

Истребители F-35 Италии (Иллюстративное фото: GIUSEPPE LAMI / EPA)

Правила Североатлантического альянса не предусматривают уничтожение самолетов, если те не показывают враждебных намерений. Об этом, комментируя нарушение россиянами воздушного пространства Эстонии 19 сентября, заявил для текста LIGA.net полковник Военно-воздушных сил США в отставке Седрик Лейтон.

"Турки сбили [российский Су-24] с помощью своих самолетов, а у Эстонии своих нет. В ответ на три российских МиГ-31 НАТО поднимала финские и итальянские F-35 [последние базируются в Эстонии] для перехвата", – рассказал экс-военный.

Лейтон отметил, что правила боевых действий НАТО не предусматривают сбивания воздушных судов – кроме случаев, когда те демонстрируют враждебные намерения.

По словам бывшего военного, российские МиГи над Эстонией выполняли "миссию" проверки эффективности противовоздушной обороны Альянса.

СПРАВКА В ноябре 2015 года Военно-воздушные силы Турции, которая также входит в НАТО, уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24, когда тот нарушил воздушное пространство страны рядом с сирийской границей. Этот самолет входил в группировку РФ, которая бомбила Сирию. В результате инцидента погиб командир экипажа самолета. В ответ на сбитие этого судна российский диктатор Путин ввел санкции против Турции. Впрочем, уже в следующем году страна-агрессор начала отменять эти ограничения.