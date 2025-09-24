Почему НАТО не сбила МиГи над Эстонией: объяснение отставного полковника американских ВВС
Правила Североатлантического альянса не предусматривают уничтожение самолетов, если те не показывают враждебных намерений. Об этом, комментируя нарушение россиянами воздушного пространства Эстонии 19 сентября, заявил для текста LIGA.net полковник Военно-воздушных сил США в отставке Седрик Лейтон.
"Турки сбили [российский Су-24] с помощью своих самолетов, а у Эстонии своих нет. В ответ на три российских МиГ-31 НАТО поднимала финские и итальянские F-35 [последние базируются в Эстонии] для перехвата", – рассказал экс-военный.
Лейтон отметил, что правила боевых действий НАТО не предусматривают сбивания воздушных судов – кроме случаев, когда те демонстрируют враждебные намерения.
По словам бывшего военного, российские МиГи над Эстонией выполняли "миссию" проверки эффективности противовоздушной обороны Альянса.
В ноябре 2015 года Военно-воздушные силы Турции, которая также входит в НАТО, уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24, когда тот нарушил воздушное пространство страны рядом с сирийской границей. Этот самолет входил в группировку РФ, которая бомбила Сирию. В результате инцидента погиб командир экипажа самолета.
В ответ на сбитие этого судна российский диктатор Путин ввел санкции против Турции. Впрочем, уже в следующем году страна-агрессор начала отменять эти ограничения.
- 23 сентября президент США Трамп выступил за то, чтобы сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство членов НАТО.
- Ранее сбивать объекты, которые нарушают воздушное пространство Польши, пообещал премьер страны Туск, а глава МИД Британии заявила о готовности дать отпор самолетам-нарушителям.
- Также за то, чтобы реагировать военным путем на российские провокации в небе, выступали министр обороны Литвы и президент Чехии. Глава украинской дипломатии тоже призвал "нейтрализовать", а не сопровождать цели.
Комментарии (0)