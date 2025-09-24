Чому НАТО не збило МіГи над Естонією: пояснення відставного полковника американських ВПС
Правила Північноатлантичного альянсу не передбачають знищення літаків, якщо ті не показують ворожих намірів. Про це, коментуючи порушення росіянами повітряного простору Естонії 19 вересня, заявив для тексту LIGA.net полковник Військово-повітряних сил США у відставці Седрік Лейтон.
"Турки збили [російський Су-24] за допомогою своїх літаків, а в Естонії своїх немає. У відповідь на три російські МіГ-31 НАТО підіймало фінські та італійські F-35 [останні базуються в Естонії] для перехоплення", – розповів ексвійськовий.
Лейтон зауважив, що правила бойових дій НАТО не передбачають збиття повітряних суден – окрім випадків, коли ті демонструють ворожі наміри.
За словами колишнього військового, російські МіГи над Естонією виконували "місію" перевірки ефективності протиповітряної оборони Альянсу.
У листопаді 2015 року Військово-повітряні сили Туреччини, яка також входить до НАТО, знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24, коли той порушив повітряний простір країни поряд з сирійським кордоном. Цей літак входив до угруповання РФ, яке бомбило Сирію. Унаслідок інциденту загинув командир екіпажу літака.
У відповідь на збиття цього судна російський диктатор Путін запровадив санкції проти Туреччини. Утім, вже наступного року країна-агресор почала скасовувати ці обмеження.
- 23 вересня президент США Трамп виступив за те, щоб збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів НАТО.
- Раніше збивати об'єкти, які порушують повітряний простір Польщі, пообіцяв прем'єр країни Туск, а глава МЗС Британії заявила про готовність дати відсіч літакам-порушникам.
- Також за те, щоб реагувати військовим шляхом на російські провокації у небі, виступали міністерка оборони Литви та президент Чехії. Глава української дипломатії теж закликав "нейтралізовувати", а не супроводжувати цілі.
Коментарі (0)