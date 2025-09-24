Чому НАТО не збило МіГи над Естонією: пояснення відставного полковника американських ВПС

Лейтон нагадав, що на відміну від Туреччини, яка збила російський бомбардувальник у 2015-му, в Естонії немає власних винищувачів

Винищувачі F-35 Італії (Ілюстративне фото: GIUSEPPE LAMI / EPA)

Правила Північноатлантичного альянсу не передбачають знищення літаків, якщо ті не показують ворожих намірів. Про це, коментуючи порушення росіянами повітряного простору Естонії 19 вересня, заявив для тексту LIGA.net полковник Військово-повітряних сил США у відставці Седрік Лейтон.

"Турки збили [російський Су-24] за допомогою своїх літаків, а в Естонії своїх немає. У відповідь на три російські МіГ-31 НАТО підіймало фінські та італійські F-35 [останні базуються в Естонії] для перехоплення", – розповів ексвійськовий.

Лейтон зауважив, що правила бойових дій НАТО не передбачають збиття повітряних суден – окрім випадків, коли ті демонструють ворожі наміри.

За словами колишнього військового, російські МіГи над Естонією виконували "місію" перевірки ефективності протиповітряної оборони Альянсу.

ДОВІДКА У листопаді 2015 року Військово-повітряні сили Туреччини, яка також входить до НАТО, знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24, коли той порушив повітряний простір країни поряд з сирійським кордоном. Цей літак входив до угруповання РФ, яке бомбило Сирію. Унаслідок інциденту загинув командир екіпажу літака.



У відповідь на збиття цього судна російський диктатор Путін запровадив санкції проти Туреччини. Утім, вже наступного року країна-агресор почала скасовувати ці обмеження.