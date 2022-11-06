Подоляк: Будем проговаривать с партнерами, откуда у Ирана вообще такое оружие при санкциях

Украина будет обсуждать с западными партнерами сотрудничество Ирана и РФ и то, как Ирану при введенных против него санкциях вообще удалось производить дроны-камикадзе и баллистические ракеты в таких количествах. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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Подоляк заявил, что признание иранской стороны в передаче "небольшого количества" дронов России перед полномасштабным вторжением выглядит "немного странным".

"То есть они передали перед войной больше 1000 дронов, которые начали использовать только после того, как Россия практически проиграла войну на поле боя. То есть, чтобы уничтожать нашу инфраструктуру, они восемь месяцев лежали на складах РФ", – сказал Подоляк.

Он также подчеркнул, что о передаче дронов якобы до полномасштабного вторжения заявили в Министерстве иностранных дел Ирана, но на деле дроны передаются через Корпус стражей исламской революции, и "они практически не общаются между собой".

"Для меня самый важный вопрос – а как так вообще получилось, что Иран, который уже 10 лет под мощными санкциями, на сегодняшний день имеет оружие, которое на порядок лучше, чем у РФ, которая не была под санкциями до 2014-го и даже, я бы сказал, до 2022-го не была под санкциями в сфере военной промышленности. Вот это вопрос, который нам придется с нашими партнерами проговаривать", – сказал Подоляк.

Он добавил, что если у Ирана при таких санкциях есть возможность передавать РФ 1000 дронов и баллистических ракет, а сейчас еще есть информация о возможном сотрудничестве Ирана с Росатомом, то это "странная ситуация", и Украина будет этим заниматься "более плотно".

17 октября в МИД официально обвинили Иран в соучастии в агрессии против Украины в виде поставок России сотен дронов. Президенту Зеленскому было предложено разорвать дипломатические отношения с Ираном.

2 ноября Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет "безжалостной", если Иран не откажется от поставок оружия России.

До 5 ноября Иран отрицал, что передавал России дроны, но сегодня глава МИД Ирана признал поставки – это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах". Зеленский назвал это враньем.

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Оксана Житнюк

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