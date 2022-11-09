Подоляк о визите Патрушева в Иран: Ресурс РФ на исходе, она ищет способ воевать дальше

Россия ищет способы дальше продолжать войну против Украины, так как ее собственные ресурсы заканчиваются — поэтому секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поехал с визитом в Иран. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, Кремль "истощен", а ресурсы России уже на исходе, именно поэтому Москва "истерически" просит передышку в виде "переговоров".

Он отметил: визит Патрушева в Иран говорит о том, что РФ ищет способ продолжать войну, получая новые ракеты и дроны.

Подоляк подчеркнул, что это лучший маркер для того, чтобы удвоить военную помощь Украине со стороны Запада.

Ранее о визите Патрушева в Тегеран сообщили иранские государственные СМИ, которые заявили, что его пригласил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шахмани.

Дмитро Гриниченко

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