Подоляк о визите Патрушева в Иран: Ресурс РФ на исходе, она ищет способ воевать дальше
Россия ищет способы дальше продолжать войну против Украины, так как ее собственные ресурсы заканчиваются — поэтому секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поехал с визитом в Иран. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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По его словам, Кремль "истощен", а ресурсы России уже на исходе, именно поэтому Москва "истерически" просит передышку в виде "переговоров".
Он отметил: визит Патрушева в Иран говорит о том, что РФ ищет способ продолжать войну, получая новые ракеты и дроны.
Подоляк подчеркнул, что это лучший маркер для того, чтобы удвоить военную помощь Украине со стороны Запада.
Ранее о визите Патрушева в Тегеран сообщили иранские государственные СМИ, которые заявили, что его пригласил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шахмани.
- 7 октября в МИД официально обвинили Иран в соучастии в агрессии против Украины в виде поставок России сотен дронов. Президенту Зеленскому было предложено разорвать дипломатические отношения с Ираном.
- 2 ноября Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет "безжалостной", если Иран не откажется от поставок оружия России.
- До 5 ноября Иран отрицал, что передавал России дроны, но сегодня глава МИД Ирана признал поставки – это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах". Зеленский назвал это враньем.
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