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Подоляк о визите Патрушева в Иран: Ресурс РФ на исходе, она ищет способ воевать дальше

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 12:18
Подоляк о визите Патрушева в Иран: Ресурс РФ на исходе, она ищет способ воевать дальше - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)

Россия ищет способы дальше продолжать войну против Украины, так как ее собственные ресурсы заканчиваются — поэтому секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поехал с визитом в Иран. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, Кремль "истощен", а ресурсы России уже на исходе, именно поэтому Москва "истерически" просит передышку в виде "переговоров".

Он отметил: визит Патрушева в Иран говорит о том, что РФ ищет способ продолжать войну, получая новые ракеты и дроны. 

Подоляк подчеркнул, что это лучший маркер для того, чтобы удвоить военную помощь Украине со стороны Запада. 

Ранее о визите Патрушева в Тегеран сообщили иранские государственные СМИ, которые заявили, что его пригласил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шахмани.

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война Иран николай патрушев михаил подоляк
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