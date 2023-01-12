Польша давит на Германию насчет Leopard. То же самое было с Patriot — спикер правительства
Спикер правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава давит на Германию насчет передачи Украине танков Leopard 2. Об этом он сообщил в интервью каналу TVP.info.
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По его словам, международное давление на Германию приносит плоды, так как правительство Олафа Шольца отказывалось поставлять вооружения Украине в начале большой войны, но было вынуждено изменить свою позицию.
Он отметил, что передачей танков Leopard Польша хочет навязать союзникам определенное поведение.
"Если мы не защитим независимость Украины, мы станем следующей мишенью. Об этом надо сказать прямо. Потому что иногда в польской дискуссии мы, кажется, забываем об этом. Литва, Латвия и Эстония также понимают это, поскольку, как и Польша, находятся на передовой", — сказал Мюллер.
Представитель правительства указал, что шаг за шагом под международным давлением Германия меняла свои решения, в частности, в случае с передачей Украине систем противовоздушной обороны Patriot.
- 11 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard.
- Также планы о передаче Украине боевых танков подтвердили в Великобритании.
- Берлин то не исключает поставок Украине Leopard, то говорит, что сейчас не планирует давать эти танки. 12 января в правительстве Германии заявили, что пока не получали конкретных запросов на разрешение поставлять Украине Leopard.
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