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Польша давит на Германию насчет Leopard. То же самое было с Patriot — спикер правительства

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 14:42
Польша давит на Германию насчет Leopard. То же самое было с Patriot — спикер правительства - Фото
Танк Leopard 2 (Фото: EPA)

Спикер правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава давит на Германию насчет передачи Украине танков Leopard 2. Об этом он сообщил в интервью каналу TVP.info.

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По его словам, международное давление на Германию приносит плоды, так как правительство Олафа Шольца отказывалось поставлять вооружения Украине в начале большой войны, но было вынуждено изменить свою позицию. 

Он отметил, что передачей танков Leopard Польша хочет навязать союзникам определенное поведение. 

"Если мы не защитим независимость Украины, мы станем следующей мишенью. Об этом надо сказать прямо. Потому что иногда в польской дискуссии мы, кажется, забываем об этом. Литва, Латвия и Эстония также понимают это, поскольку, как и Польша, находятся на передовой", — сказал Мюллер.

Представитель правительства указал, что шаг за шагом под международным давлением Германия меняла свои решения, в частности, в случае с передачей Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

СПРАВКА. Польша имеет на вооружении своей армии более 240 танков Leopard немецкого производства. Срок возможного предоставления этих танков Украине, скорее всего, будет зависеть от того, как быстро Варшава получит танки Abrams и K2 из США и Южной Кореи. Также для передачи Leopard Украине необходимо разрешение правительства канцлера Германии Олафа Шольца, так как ФРГ является страной-производителем. 

Читайте также: Дуда о Leopard для Украины: Польша будет стремиться, чтобы союзники дали больше танков

Дмитро Гриниченко
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Германия война польша танки военная помощь Петр Мюллер Leopard 2
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