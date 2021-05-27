UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Порошенко не пришел на допрос в СБУ по делу Медведчука. Уехал на поезде – фото

27.05.2021, 12:33
Порошенко не пришел на допрос в СБУ по делу Медведчука. Уехал на поезде – фото - Фото
Фото - Facebook Петр Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко не явился на допрос в Службу безопасности Украины в качестве свидетеля по делу, в котором фигурирует один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Следователи СБУ вызвали Петра Порошенко на допрос с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства", – говорят в СБУ.

Отмечается, что лидера Евросолидарности вызывают на допрос повторно 31 мая.

На Facebook-странице Порошенко появилось утреннее фото из поезда, где он написал, что едет "навстречу солнцу", и что его ждет "важное и долгожданное путешествие". 

Читайте также: "Фабрика фейков". Медведчук прокомментировал пленки Бигуса и встречи с Порошенко 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Петр Порошенко допрос сбу виктор медведчук ОПЗЖ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 