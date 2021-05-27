Порошенко не пришел на допрос в СБУ по делу Медведчука. Уехал на поезде – фото

Пятый президент Петр Порошенко не явился на допрос в Службу безопасности Украины в качестве свидетеля по делу, в котором фигурирует один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Следователи СБУ вызвали Петра Порошенко на допрос с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства", – говорят в СБУ.

Отмечается, что лидера Евросолидарности вызывают на допрос повторно 31 мая.

На Facebook-странице Порошенко появилось утреннее фото из поезда, где он написал, что едет "навстречу солнцу", и что его ждет "важное и долгожданное путешествие".

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Станислав Стороженко

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