Порошенко не пришел на допрос в СБУ по делу Медведчука. Уехал на поезде – фото
Пятый президент Петр Порошенко не явился на допрос в Службу безопасности Украины в качестве свидетеля по делу, в котором фигурирует один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"Следователи СБУ вызвали Петра Порошенко на допрос с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства", – говорят в СБУ.
Отмечается, что лидера Евросолидарности вызывают на допрос повторно 31 мая.
На Facebook-странице Порошенко появилось утреннее фото из поезда, где он написал, что едет "навстречу солнцу", и что его ждет "важное и долгожданное путешествие".
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту. 13 мая его отправили под домашний арест.
- 17 мая журналисты Bihus.info опубликовали записи разговоров Медведчука с террористами и властями России за четыре года.
- В одном из разговоров один из лидеров боевиков угрожает Медведчуку уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Медведчук заявляет, что передаст эту информацию Порошенко. При этом с украинской стороны он не передавал требований.
- У Порошенко заявили, что обнародованные в понедельник записи разговоров "слиты из Офиса президента" с целью дискредитации Порошенко.
Читайте также: "Фабрика фейков". Медведчук прокомментировал пленки Бигуса и встречи с Порошенко
Комментарии