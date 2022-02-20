Посол России в США: Донецк и Луганск – это Украина. Мы не хотим ничего захватывать – видео
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ "не планирует захватывать чужие территории" и что "Донецк и Луганск – это Украина". Посол сказал это в эфире программы "Face the Nation" канала CBS.
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"Мы не пытаемся захватывать какую-либо территорию других стран. Я хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск – это часть Украины", – сказал Антонов.
Он также сказал, что Россия "не хочет видеть раздражителей по периметру российской территории".
15 февраля нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками". Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин "принял к сведению" обращение депутатов, но такое признание не коррелирует с минскими договоренностями.
После этого Украина обратилась в ООН в связи с решением российских депутатов просить Путина признать оккупированные территории Донбасса.
- В январе 2022 года Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО.
- 15 февраля Россия заявила, что начала отводить часть войск от границ Украины, однако Зеленский пока этого не видит. США заявили, что РФ, наоборот, увеличила количество военных.
- 17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие.
- В ночь на 18 февраля 2022 года Сенат США единогласно принял резолюцию в поддержку Украины после тревожных слов Байдена.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал сегодня, что Украина видит угрозу точечных провокаций России, но не полномасштабное вторжение.
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