Посол России в США: Донецк и Луганск – это Украина. Мы не хотим ничего захватывать – видео

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ "не планирует захватывать чужие территории" и что "Донецк и Луганск – это Украина". Посол сказал это в эфире программы "Face the Nation" канала CBS.

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"Мы не пытаемся захватывать какую-либо территорию других стран. Я хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск – это часть Украины", – сказал Антонов.

Он также сказал, что Россия "не хочет видеть раздражителей по периметру российской территории".

15 февраля нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками". Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин "принял к сведению" обращение депутатов, но такое признание не коррелирует с минскими договоренностями.

После этого Украина обратилась в ООН в связи с решением российских депутатов просить Путина признать оккупированные территории Донбасса.

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Сергей Бережной

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