Посол США при НАТО об Украине в Альянсе: У России нет ни права голоса, ни права вето
В вопросе вступления Украины в НАТО у России нет ни права голоса, ни права вето. Об этом заявила посол США при НАТО Джулианн Смит на брифинге в Брюсселе перед встречей министров обороны стран-членов Альянса, передает CNN.
"У России нет права голоса или права вето в отношении политики открытых дверей НАТО. Мы поддерживаем стремления Украины, ее евроатлантические устремления полностью интегрироваться в евроатлантические институты", – заявила Смит.
Она также сказала, что союзники с нетерпением ждут возможности приветствовать президента Владимира Зеленского на следующем саммите НАТО в Вильнюсе в июле.
"Мы думаем, что на саммите у нас будет хороший пакет для поставки [в Украину]", – сказала посол, отметив, что также на саммите будет обсуждаться и долгосрочная практическая помощь.
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- 1 июня Франция призвала предоставить Украине путь к членству в НАТО, а Германия заявила, что "очевидно, что мы не можем говорить о принятии нового члена в разгар войны".
- 7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно выработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.
- Президент Польши Анджей Дуда на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном наиболее решительно высказался за принятие Украины в Альянс.
- Уже 20 стран-членов формально поддержали членство Украины в НАТО, утверждают в Офисе президента.
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