Посол США при НАТО об Украине в Альянсе: У России нет ни права голоса, ни права вето

В вопросе вступления Украины в НАТО у России нет ни права голоса, ни права вето. Об этом заявила посол США при НАТО Джулианн Смит на брифинге в Брюсселе перед встречей министров обороны стран-членов Альянса, передает CNN.

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"У России нет права голоса или права вето в отношении политики открытых дверей НАТО. Мы поддерживаем стремления Украины, ее евроатлантические устремления полностью интегрироваться в евроатлантические институты", – заявила Смит.

Она также сказала, что союзники с нетерпением ждут возможности приветствовать президента Владимира Зеленского на следующем саммите НАТО в Вильнюсе в июле.

"Мы думаем, что на саммите у нас будет хороший пакет для поставки [в Украину]", – сказала посол, отметив, что также на саммите будет обсуждаться и долгосрочная практическая помощь.

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