Посол США при НАТО про Україну в Альянсі: Росія не має ні права голосу, ні права вето
У питанні вступу України до НАТО Росія не має ні права голосу, ні права вето. Про це заявила пані посол США при НАТО Джуліанн Сміт на брифінгу в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн-членів Альянсу, повідомляє CNN.
"Росія не має права голосу або права вето щодо політики відчинених дверей НАТО. Ми підтримуємо прагнення України, її євроатлантичні прагнення повністю інтегруватися в євроатлантичні інститути", – заявила Сміт.
Вона також сказала, що союзники з нетерпінням чекають на можливість вітати президента Володимира Зеленського на наступному саміті НАТО у Вільнюсі в липні.
"Ми думаємо, що на саміті матимемо хороший пакет для постачання [в Україну]", – сказала пані посол, зазначивши, що також на саміті обговорюватиметься і довгострокова практична допомога.
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- 1 червня Франція закликала надати Україні шлях до членства в НАТО, а Німеччина заявила, що "очевидно, що ми не можемо говорити про прийняття нового члена у розпал війни".
- 7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має напрацювати гарантії безпеки для України до її вступу.
- Президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном найбільш рішуче висловився за прийняття України в Альянс.
- Вже 20 країн-членів формально підтримали членство України в НАТО, твердять в Офісі президента.
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