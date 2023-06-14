Посол США при НАТО про Україну в Альянсі: Росія не має ні права голосу, ні права вето

У питанні вступу України до НАТО Росія не має ні права голосу, ні права вето. Про це заявила пані посол США при НАТО Джуліанн Сміт на брифінгу в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн-членів Альянсу, повідомляє CNN.

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"Росія не має права голосу або права вето щодо політики відчинених дверей НАТО. Ми підтримуємо прагнення України, її євроатлантичні прагнення повністю інтегруватися в євроатлантичні інститути", – заявила Сміт.

Вона також сказала, що союзники з нетерпінням чекають на можливість вітати президента Володимира Зеленського на наступному саміті НАТО у Вільнюсі в липні.

"Ми думаємо, що на саміті матимемо хороший пакет для постачання [в Україну]", – сказала пані посол, зазначивши, що також на саміті обговорюватиметься і довгострокова практична допомога.

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