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Посол США при НАТО про Україну в Альянсі: Росія не має ні права голосу, ні права вето

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14.06.2023, 17:42
Посол США при НАТО про Україну в Альянсі: Росія не має ні права голосу, ні права вето - Фото
Джуліанн Сміт (фото - nato.usmission.gov)

У питанні вступу України до НАТО Росія не має ні права голосу, ні права вето. Про це заявила пані посол США при НАТО Джуліанн Сміт на брифінгу в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн-членів Альянсу, повідомляє CNN.

"Росія не має права голосу або права вето щодо політики відчинених дверей НАТО. Ми підтримуємо прагнення України, її євроатлантичні прагнення повністю інтегруватися в євроатлантичні інститути", – заявила Сміт.

Вона також сказала, що союзники з нетерпінням чекають на можливість вітати президента Володимира Зеленського на наступному саміті НАТО у Вільнюсі в липні.

"Ми думаємо, що на саміті матимемо хороший пакет для постачання [в Україну]", – сказала пані посол, зазначивши, що також на саміті обговорюватиметься і довгострокова практична допомога.

Читайте також: Зеленський: Скільки життів коштує одна фраза на саміті у Вільнюсі про Україну в НАТО?

Читайте також: NYT: Байден хоче запропонувати Україні 10-річну військову допомогу. Київ вимагає лише НАТО

Оксана Житнюк
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НАТОджуліан сміт
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