Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 530 оккупантов, шесть танков и 21 единицу техники
Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 530 российских оккупантов, шесть танков и 21 единицу другой техники. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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В утренней сводке военные заявляли, что отбили атаки в районе Площанки, Белогоровки и Червонопоповки Луганской области, а также Раздоловки, Соли, Красной Горы, Бахмута, Клещеевки, Водяного, Кременной, Победы, Майорска, Марьинки и Великой Новоселки Донецкой области.
Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 114660 (+530),
— танков — 3104 (+6),
— боевых бронированных машин — 6173 (+6),
— артиллерийских систем — 2090 (+4),
— РСЗО — 437,
— средств ПВО — 219 (+1),
— самолетов — 286,
— вертолетов — 276,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1867 (+2),
— крылатых ракет — 723,
— кораблей/катеров — 17,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4846 (+13),
— специальной техники — 186 (+2).
Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что воины держат оборону в Соледаре, а противник пытается специально разгонять ложную информацию о ситуации в Соледаре, чтобы посеять разочарование среди украинских граждан.
- 9 января 2023 года в МО сообщили, что россияне перебросили еще вагнеровцев в район Соледара и начали мощный штурм. Враг пытается окружить и разгромить группировку ВСУ в городе с севера и юга (со стороны Бахмута).
- 12 января президент Зеленский заверил, что подразделения в Бахмуте и Соледаре будут обеспечиваться боеприпасами "и всем необходимым оперативно и бесперебойно".
- На рубеже 12 и 13 января в Пентагоне не подтверждают захват Соледара россиянами – "идут тяжелые бои".
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