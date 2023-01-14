Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 530 оккупантов, шесть танков и 21 единицу техники

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 530 российских оккупантов, шесть танков и 21 единицу другой техники. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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В утренней сводке военные заявляли, что отбили атаки в районе Площанки, Белогоровки и Червонопоповки Луганской области, а также Раздоловки, Соли, Красной Горы, Бахмута, Клещеевки, Водяного, Кременной, Победы, Майорска, Марьинки и Великой Новоселки Донецкой области.

Дмитро Гриниченко

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