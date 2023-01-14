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Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 530 оккупантов, шесть танков и 21 единицу техники

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 08:24
Потери России: ВСУ за сутки уничтожили 530 оккупантов, шесть танков и 21 единицу техники - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 530 российских оккупантов, шесть танков и 21 единицу другой техники. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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В утренней сводке военные заявляли, что отбили атаки в районе Площанки, Белогоровки и Червонопоповки Луганской области, а также Раздоловки, Соли, Красной Горы, Бахмута, Клещеевки, Водяного, Кременной, Победы, Майорска, Марьинки и Великой Новоселки Донецкой области. 

Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 114660 (+530),

— танков — 3104 (+6),

— боевых бронированных машин — 6173 (+6),

— артиллерийских систем — 2090 (+4),

— РСЗО — 437,

— средств ПВО — 219 (+1),

— самолетов — 286,

— вертолетов — 276,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1867 (+2),

— крылатых ракет — 723,

— кораблей/катеров — 17,

— автомобильной техники и автоцистерн — 4846 (+13),

— специальной техники — 186 (+2).

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что воины держат оборону в Соледаре, а противник пытается специально разгонять ложную информацию о ситуации в Соледаре, чтобы посеять разочарование среди украинских граждан.

Читайте также: Резников: Ситуация в Соледаре под контролем. Пригожин хочет показать, что он лучше армии

Дмитро Гриниченко
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война потери генштаб
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