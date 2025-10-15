Прекращение гражданства Труханова не связано с наводнением в Одессе: это политика – нардеп

Игорь Гузь (Фото: facebook.com/Guz.Igor)

Приостановление украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова не связано с недавним потопом в Одессе, который вызвал затяжной ливень. Об этом в комментарии LIGA.net для материала "Труханов – не гражданин Украины. Что это значит для Одессы" сообщил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Игорь Гузь.

"Я не думаю, что такому решению способствовали последние события в Одессе (наводнение. – Ред.), там скорее всего политика. Но какая именно, мне трудно сказать. Возможно, есть какие-то внутриодесские нюансы, взаимодействия городского головы, его команды с центром принятия решений в нашем государстве", – отметил он.

По мнению нардепа, это точно не "какие-то хозяйственные" моменты, потому что основания были бы другие. Он напомнил, что с начала полномасштабной войны неоднократно в медиапространстве появлялась информация о российском гражданстве мэра Одессы.

"Как минимум за четыре года полномасштабной войны знали об этом. Как минимум Стерненко неоднократно об этом говорил и публиковали эти паспорта, а применили только сейчас. Трудно сказать об истинной причине", – подчеркнул он.

Гузь также напомнил, что власть уже прекращала гражданство бизнесмену Геннадию Корбану, но тот находился в этот момент за границей. Ему запретили въезд в Украину. Как будет происходить процесс с Трухановым, нардеп наверняка сказать не может. Экс-мэр Одессы будет юридически считаться гражданином России, а в Украине им не запрещено находиться на территории страны.