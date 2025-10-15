Припинення громадянства Труханова не пов'язане зі смертельною повінню в Одесі: це політика – нардеп

Ігор Гузь (Фото: facebook.com/Guz.Igor)

Призупинення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова не пов'язане з нещодавнім потопом в Одесі, який спричинила тривала злива. Про це в коментарі LIGA.net для матеріалу "Труханов – не громадянин України. Що це означає для Одеси" повідомив член комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Ігор Гузь.

"Я не думаю, що такому рішенню сприяли останні події в Одесі (повінь. – Ред.), там скоріше за все політика. Але яка саме, мені важко сказати. Можливо, є якісь внутрішньоодеські нюанси, взаємодії міського голови, його команди з центром ухвалення рішень у нашій державі", – зазначив він.

На думку нардепа, це точно не "якісь господарські" моменти, бо підстави були б інші. Він нагадав, що від початку повномасштабної війни неодноразово в медіапросторі з'являлася інформація про російське громадянство мера Одеси.

"Щонайменше за чотири роки повномасштабної війни знали про це. Щонайменше Стерненко неодноразово про це говорив і публікували ці паспорти, а застосували тільки зараз. Важко сказати про справжню причину", – підкреслив він.

Гузь також нагадав, що влада вже припиняла громадянство бізнесмену Геннадію Корбану, але той перебував у цей момент за кордоном. Йому заборонили вʼїзд в Україну. Як відбуватиметься процес із Трухановим, нардеп напевно сказати не може. Ексмер Одеси буде юридично вважатися громадянином Росії, а в Україні їм не заборонено перебувати на території країни.