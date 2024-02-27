Премьер Франции о возможной отправке войск в Украину: Не хочу поколение в мире угроз

Ранее Макрон заявил, что нельзя исключать отправку войск западных стран в Украину в будущем

Габриэль Атталь (Фото: EPA/YOAN VALAT)

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывание президента страны Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем. Об этом он сообщил в эфире канала RTL.

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По его словам, первый вопрос, которые необходимо задать себе, принимают ли европейцы тот факт, что Россия может выиграть войну против Украины.

"Авторитарная страна может взять под контроль демократическую страну силой. Я не хочу, чтобы мое поколение и те, кто приехал, выросли в мире угроз", — сказал Атталь.

Сам Макрон заявил, что в контексте отправления сухопутных войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать".