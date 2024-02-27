Премьер Франции о возможной отправке войск в Украину: Не хочу поколение в мире угроз
Габриэль Атталь (Фото: EPA/YOAN VALAT)

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывание президента страны Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем. Об этом он сообщил в эфире канала RTL.

По его словам, первый вопрос, которые необходимо задать себе, принимают ли европейцы тот факт, что Россия может выиграть войну против Украины. 

"Авторитарная страна может взять под контроль демократическую страну силой. Я не хочу, чтобы мое поколение и те, кто приехал, выросли в мире угроз", — сказал Атталь.

Сам Макрон заявил, что в контексте отправления сухопутных войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать".

  • 25 февраля издание The Guardian сообщило, что президент Франции Макрон пригласил около 20 европейских лидеров в Париж, чтобы послать российскому диктатору Путину сигнал о европейской решимости по Украине.
  • Президент Зеленский заявил, что его французский коллега Макрон знает, что нужно Украине, поэтому собирает лидеров Европы для поиска срочных шагов.
  • Встреча в Париже. Европейские лидеры собрались, чтобы "разбить идею Путина о победе".

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