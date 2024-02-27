Прем'єр Франції про можливе відправлення військ до України: Не хочу покоління у світі погроз

Раніше Макрон заявив, що не можна виключати відправлення військ західних країн до України у майбутньому

Габріель Атталь (Фото: EPA/YOAN VALAT)

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі погроз", коментуючи висловлювання президента країни Емманюеля Макрона про можливе відправлення військ НАТО до України в майбутньому. Про це він повідомив в ефірі каналу RTL.

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За його словами, перше питання, яке необхідно поставити собі, чи приймають європейці той факт, що Росія може виграти війну проти України.

"Авторитарна країна може взяти під контроль демократичну країну силою. Я не хочу, щоб моє покоління і ті, хто приїхав, виросли у світі погроз", — сказав Атталь.

Сам Макрон заявив, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО до України "не слід нічого виключати".

25 лютого видання The Guardian повідомило, що президент Франції Макрон запросив близько 20 європейських лідерів до Парижа, щоб надіслати російському диктатору Путіну сигнал щодо європейської рішучості щодо України.

Президент Зеленський заявив, що його французький колега Макрон знає, що потрібно Україні, тому збирає лідерів Європи для пошуку термінових кроків.

Зустріч у Парижі. Європейські лідери зібралися, щоб "розбити ідею Путіна про перемогу".

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