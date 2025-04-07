Премьер Грузии считает реальным восстановление территориальной целостности страны

Тема восстановления территориальной целостности неоднократно поднималась руководящей партией Грузинская мечта во время предвыборной кампании 2024 года

Ираклий Кобахидзе (Фото: ЕРА/Szilard Koszticsak)

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "если терпеливо следовать правильной политике" возможно восстановить территориальную целостность страны. Его цитирует Эхо Кавказа.

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"События развиваются динамично, и пока неизвестно, куда пойдут процессы, но я думаю, что при последовательной политике и терпении можно достичь любой цели, в том числе и той, которая является нашей главной мечтой – восстановление территориальной целостности", – сказал Кобахидзе.

Тема восстановления территориальной целостности неоднократно поднималась руководящей партией Грузинской мечты во время предвыборной кампании 2024 года, напоминает Эхо Кавказа.

Почетный глава партии Бидзина Иванишвили заявил, что "тема восстановления территориальной целостности Грузии может снова стать актуальной в любое время" — и тогда, по его словам, придется менять Конституцию. Также он выразил мнение, что Грузия должна извиниться перед осетинским народом за события 2008 года.

Россия оккупировала два региона Грузии: Абхазию и Южную Осетию. После войны 2008 года эти территории находятся под фактическим контролем России, хотя большинство стран мира признают их частью Грузии. В общей сложности, более 20% территории Грузии являются оккупированными, включая более 200 км ее морского побережья.

В 2023 году в парламенте Грузии заявили, что сближение страны с Россией, которому способствует руководящая партия Грузинская мечта, называется не "уступками", а "стратегической политикой терпения".

28 ноября 2024 года Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались митинги.

5 декабря президент Зеленский подписал указ о введении санкций против грузинских чиновников.

12 декабря Зеленский заявил, что действия государств Запада по ситуации в Грузии "не были сильными".