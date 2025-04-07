Відновлення територіальної цілісності Грузії можливе за "правильної політики" – Кобахідзе

Тема відновлення територіальної цілісності неодноразово порушувалося керівною партією Грузинська мрія під час передвиборчої кампанії 2024 року

Іраклій Кобахідзе (Фото: ЕРА/Szilard Koszticsak)

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що "якщо терпляче слідувати правильній політиці", можливо відновити територіальну цілісність країни. Його цитує Ехо Кавказу.

"Події розвиваються динамічно, і поки що невідомо, куди підуть процеси, але я думаю, що за умови послідовної політики й терпіння можна досягти будь-якої мети, зокрема й тієї, що є нашою головною мрією – відновлення територіальної цілісності", – сказав Кобахідзе.

Тема відновлення територіальної цілісності неодноразово порушувалося керівною партією Грузинська мрія під час передвиборчої кампанії 2024 року, нагадує Ехо Кавказу.

Почесний голова партії Бідзіна Іванішвілі заявив, що "тема відновлення територіальної цілісності Грузії може знову стати актуальною будь-коли" — і тоді, за його словами, доведеться змінювати Конституцію. Також він висловив думку, що Грузія має перепросити перед осетинським народом за події 2008 року.

Росія окупувала два регіони Грузії: Абхазію та Південну Осетію. Після війни 2008 року ці території перебувають під фактичним контролем Росії, хоча більшість країн світу визнають їх частиною Грузії. Загалом, понад 20% території Грузії є окупованими, включно з більш ніж 200 км її морського узбережжя.

У 2023 році у парламенті Грузії заявили, що зближення країни з Росією, якому сприяє керівна партія Грузинська мрія, називається не "поступками", а "стратегічною політикою терпіння".

28 листопада 2024 року Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися мітинги.

5 грудня президент Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти грузинських посадовців.

12 грудня Зеленський заявив, що дії держав Заходу стосовно ситуації в Грузії "не були сильними".