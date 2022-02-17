Премьер-министр Италии вслед за Эрдоганом решил устроить переговоры Зеленского с Путиным

Премьер-министр Италии Марио Драги запланировал на ближайшее время визит в Москву, чтобы организовать встречу президента Владимира Зеленского и президента Владимира Путина. Об этом сообщает ANSA.

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Ранее с инициативой организации такой встречи выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Драги ответил на вопросы журналистов после неформального саммита ЕС, который был посвящен угрозе российского вторжения в Украину.

Премьер Италии отметил, что пока нет никаких признаков деэскалации со стороны России на границах Украины.

"Мы должны придерживаться стратегии сильного сдерживания, мы не должны показывать, что мы слабы", – сказал он.

Драги сообщил, что вскоре отправится в Москву с целью организации встречи на высшем уровне между Зеленским и Путиным.

"Сейчас цель состоит в том, чтобы посадить за стол президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, – заявил он. – Италия делает все возможное, чтобы поддержать это направление".

Драги подчеркнул, что НАТО едино и не отступится от своих принципов.

"Наше единство – это то, что больше всего поразило Россию. Мы могли расколоться, потому что, например, в НАТО очень много стран, и не только те, которые определяются как Запад. Мы не можем отказаться от основополагающих принципов Альянса", – заявил премьер-министр Италии.

В конце ноября 2021 года Эрдоган предлагал посредничество Украине и России, но Кремль отказался.

27 января 2022 года Эрдоган повторил предложение Зеленскому и Путину приехать для переговоров в Турцию.

3 февраля Эрдоган был с визитом в Украине.

16 февраля Эрдоган заявил, что продолжает подготовку "трехсторонней встречи" с участием Зеленского и Путина, которая может пройти в Стамбуле или в Анкаре.

Наталия Медведева

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