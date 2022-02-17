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Премьер-министр Италии вслед за Эрдоганом решил устроить переговоры Зеленского с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 21:13
Премьер-министр Италии вслед за Эрдоганом решил устроить переговоры Зеленского с Путиным - Фото
Марио Драги (Фото: EPA-EFE/R OBERTO MONALDO)

Премьер-министр Италии Марио Драги запланировал на ближайшее время визит в Москву, чтобы организовать встречу президента Владимира Зеленского и президента Владимира Путина. Об этом сообщает ANSA.

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Ранее с инициативой организации такой встречи выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Драги ответил на вопросы журналистов после неформального саммита ЕС, который был посвящен угрозе российского вторжения в Украину.

Премьер Италии отметил, что пока нет никаких признаков деэскалации со стороны России на границах Украины. 

"Мы должны придерживаться стратегии сильного сдерживания, мы не должны показывать, что мы слабы", – сказал он.

Драги сообщил, что вскоре отправится в Москву с целью организации встречи на высшем уровне между Зеленским и Путиным.

"Сейчас цель состоит в том, чтобы посадить за стол президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, – заявил он. – Италия делает все возможное, чтобы поддержать это направление".

Драги подчеркнул, что НАТО едино и не отступится от своих принципов.

"Наше единство – это то, что больше всего поразило Россию. Мы могли расколоться, потому что, например, в НАТО очень много стран, и не только те, которые определяются как Запад. Мы не можем отказаться от основополагающих принципов Альянса", – заявил премьер-министр Италии.

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский война владимир путин вторжение Марио Драги
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