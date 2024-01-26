Премьер Швеции о встрече с Орбаном: Не будет переговоров – обсудим сотрудничество в НАТО

Глава шведского правительства Кристерссон отметил, что встреча с Орбаном на заседании Совета ЕС 1 февраля "была бы более практичной"

Ульф Кристерссон (Фото: EPA / Henrik Montgomery)

Глава шведского правительства Ульф Кристерссон прокомментировал приглашение Виктора Орбана в Будапешт с целью обсуждения вопроса вступления Швеции в НАТО и подчеркнул, что не будет вести переговоры с венгерским премьером. Однако в интервью шведскому каналу TV4 он подчеркнул, что они могли бы обсудить сотрудничество между странами в Альянсе.

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Премьер-министр Венгрии Орбан 23 января пригласил шведского коллегу Кристерссона в Будапешт для переговоров о заявке на вступление в НАТО.

В письме, с которым ознакомилось издание Bloomberg, Орбан пригласил Кристерссона в Венгрию "для обмена мнениями по всем вопросам, представляющим общий интерес".

"Я рад посетить Будапешт. Мы не можем вести переговоры о членстве в НАТО, но в силах обсудить, как можем лучше сотрудничать как члены НАТО", – подчеркнул Кристерссон.

В то же время премьер Швеции отметил, что хоть и готов поехать в Будапешт, встреча с Орбаном на заседании Совета ЕС, которое состоится в Брюсселе 1 февраля, "была бы более практичной". Во время этой встречи члены ЕС должны еще раз рассмотреть 50 млрд евро для Украины.

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"Относительно визита в Будапешт нам придется найти дату для этого, такие вещи обычно не делаются поспешно. Подозреваю, что его рабочий график, как и мой, достаточно плотный", — сказал Кристерссон.

26 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Венгрия может ратифицировать членство Швеции в НАТО, когда парламент снова соберется. Это может произойти в конце февраля.

23 января турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, что оставило Венгрию единственной страной, не ратифицировавшей шведское вступление в Альянс. 25 января Турция опубликовала в официальном бюллетене решение об одобрении членства Швеции в НАТО, завершив процесс ратификации, который приближает ранее внеблоковую страну к вступлению в военный Альянс.

24 января премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО, призвал Национальное собрание страны проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности.

Но 25 января спикер парламента Венгрии Кевер заявил, что страна не будет спешить с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку не "ощущает какой-либо неотложности". Он подчеркнул, что НАТО является оборонным альянсом и отношения между странами требуют доверия.

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