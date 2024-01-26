Прем'єр Швеції про зустріч з Орбаном: Не будемо вести переговори про НАТО – обговоримо співпрацю
Очільник шведського уряду Ульф Крістерссон прокоментував запрошення Віктора Орбана до Будапешта з метою обговорення питання вступу Швеції до НАТО та наголосив, що не буде вести переговори з угорським прем'єром. Але в інтерв'ю шведському каналу TV4 він наголосив, що вони могли б обговорити співпрацю між країнами в Альянсі.
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан 23 січня запросив шведського колегу Крістерссона до Будапешта для переговорів щодо заявки на вступ до НАТО. У листі, з яким ознайомилося видання Bloomberg, Орбан запросив Крістерссона до Угорщини "для обміну думками з усіх питань, що становлять спільний інтерес".
"Я радий відвідати Будапешт. Ми не можемо вести переговори про членство в НАТО, але здатні обговорити, як можемо найкраще співпрацювати як члени НАТО", – наголосив Крістерссон.
Водночас прем'єр Швеції зауважив, що хоч і готовий поїхати до Будапешта, зустріч з Орбаном на засіданні Ради ЄС, яка відбудеться в Брюсселі 1 лютого, "була б більш практичною". Під час цієї зустрічі члени ЄС мають ще раз розглянути 50 млрд євро для України.
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"Щодо візиту в Будапешт, нам доведеться знайти дату для цього, такі речі зазвичай не робляться поспіхом. Підозрюю, що його робочий графік, як і мій, досить щільний", — сказав Крістерссон.
26 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Угорщина може ратифікувати членство Швеції в НАТО, коли парламент знову збереться. Це може статися наприкінці лютого.
- 23 січня турецький парламент схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО, що залишило Угорщину єдиною країною, яка не ратифікувала шведський вступ до Альянсу. 25 січня Туреччина опублікувала в офіційному бюлетені рішення про схвалення членства Швеції в НАТО, завершивши процес ратифікації, який наближає країну, яка раніше була позаблоковою, до вступу у військовий Альянс.
- 24 січня прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що угорський уряд підтримує членство Швеції в НАТО, закликав Національні збори країни проголосувати за вступ Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості.
- Але 25 січня спікер парламенту Угорщини Кевер заявив, що країна не поспішатиме з ратифікацією заявки Швеції на вступ до НАТО, оскільки не "відчуває якоїсь нагальності". Він наголосив, що НАТО є оборонним альянсом і відносини між країнами вимагають довіри.
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