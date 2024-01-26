Прем'єр Швеції про зустріч з Орбаном: Не будемо вести переговори про НАТО – обговоримо співпрацю

Очільник шведського уряду Крістерссон зауважив, що зустріч з Орбаном на засіданні Ради ЄС 1 лютого "була б більш практичною"

Ульф Крістерссон (Фото: EPA / Henrik Montgomery)

Очільник шведського уряду Ульф Крістерссон прокоментував запрошення Віктора Орбана до Будапешта з метою обговорення питання вступу Швеції до НАТО та наголосив, що не буде вести переговори з угорським прем'єром. Але в інтерв'ю шведському каналу TV4 він наголосив, що вони могли б обговорити співпрацю між країнами в Альянсі.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан 23 січня запросив шведського колегу Крістерссона до Будапешта для переговорів щодо заявки на вступ до НАТО. У листі, з яким ознайомилося видання Bloomberg, Орбан запросив Крістерссона до Угорщини "для обміну думками з усіх питань, що становлять спільний інтерес".

"Я радий відвідати Будапешт. Ми не можемо вести переговори про членство в НАТО, але здатні обговорити, як можемо найкраще співпрацювати як члени НАТО", – наголосив Крістерссон.

Водночас прем'єр Швеції зауважив, що хоч і готовий поїхати до Будапешта, зустріч з Орбаном на засіданні Ради ЄС, яка відбудеться в Брюсселі 1 лютого, "була б більш практичною". Під час цієї зустрічі члени ЄС мають ще раз розглянути 50 млрд євро для України.

Читайте також: Кулеба відкрив "залаштунки" політики ЄС: Рішення про 50 млрд перенесли не через вето Угорщини

"Щодо візиту в Будапешт, нам доведеться знайти дату для цього, такі речі зазвичай не робляться поспіхом. Підозрюю, що його робочий графік, як і мій, досить щільний", — сказав Крістерссон.

26 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Угорщина може ратифікувати членство Швеції в НАТО, коли парламент знову збереться. Це може статися наприкінці лютого.

23 січня турецький парламент схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО, що залишило Угорщину єдиною країною, яка не ратифікувала шведський вступ до Альянсу. 25 січня Туреччина опублікувала в офіційному бюлетені рішення про схвалення членства Швеції в НАТО, завершивши процес ратифікації, який наближає країну, яка раніше була позаблоковою, до вступу у військовий Альянс.

24 січня прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що угорський уряд підтримує членство Швеції в НАТО, закликав Національні збори країни проголосувати за вступ Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості.

Але 25 січня спікер парламенту Угорщини Кевер заявив, що країна не поспішатиме з ратифікацією заявки Швеції на вступ до НАТО, оскільки не "відчуває якоїсь нагальності". Він наголосив, що НАТО є оборонним альянсом і відносини між країнами вимагають довіри.

Читайте також: Чому Туреччина розблокувала вступ Швеції до НАТО?