Путин хочет заключить новую "большую сделку" России с Западом – спикер Эрдогана

Российский диктатор Владимир Путин хочет заключить новую "большую сделку" с Западом. Об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Насколько мы понимаем, господин Путин хочет заключить новую большую сделку, новую сделку с Западом. Отчасти это, без сомнения, касается Украины. Но на самом деле более важная проблема – это новая сделка между Россией и западным миром", – сказал Калин.

Он пояснил, что Кремль считает, будто соглашения, заключенные с Западом в конце холодной войны при президентах Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине, больше не отражают сегодняшнюю Россию.

"Есть новая Россия, есть новый мир, есть новая реальность, и они хотят заключить новую сделку", – сказал Калын.

Он резюмировал, что в результате подобных переговоров всему глобальному либеральному порядку предстоит серьезное испытание.

Читайте также: Эрдоган снова говорит о посредничестве: Даже плохой мир – лучше войны

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.