UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин хочет заключить новую "большую сделку" России с Западом – спикер Эрдогана

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2022, 11:50
Путин хочет заключить новую
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин хочет заключить новую "большую сделку" с Западом. Об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Насколько мы понимаем, господин Путин хочет заключить новую большую сделку, новую сделку с Западом. Отчасти это, без сомнения, касается Украины. Но на самом деле более важная проблема – это новая сделка между Россией и западным миром", – сказал Калин.

Он пояснил, что Кремль считает, будто соглашения, заключенные с Западом в конце холодной войны при президентах Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине, больше не отражают сегодняшнюю Россию.

"Есть новая Россия, есть новый мир, есть новая реальность, и они хотят заключить новую сделку", – сказал Калын.

Он резюмировал, что в результате подобных переговоров всему глобальному либеральному порядку предстоит серьезное испытание.

Читайте также: Эрдоган снова говорит о посредничестве: Даже плохой мир – лучше войны

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
переговоры реджеп тайип эрдоган владимир путин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 