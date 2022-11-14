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Путин подписал новую бумажку о Херсоне, пока там был Зеленский. Данилов: Странная ситуация

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 21:48
Путин подписал новую бумажку о Херсоне, пока там был Зеленский. Данилов: Странная ситуация - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал "странной ситуацией" сегодняшнее подписание российским диктатором Владимиром Путиным нового ничтожного "указа" о Херсонской и Запорожской областях. В эфире телемарафона Данилов подчеркнул, что пока президент Владимир Зеленский находится в освобожденном от оккупантов Херсоне, в РФ "что-то там подписывают".

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Сегодня, 14 ноября, Путин подписал юридически ничтожные бумаги "о публичной власти" в Херсонской и Запорожской областях. Российский диктатор хочет, чтобы "врио губернаторов" этих регионов предоставили в его администрацию проекты, в которых будет отражена "структура правительств" Запорожской и Херсонской областей, а также система их "исполнительных органов" в целом.

"Достаточно странно, когда наш президент находится в Херсоне, президент РФ что-то там подписывает", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в юридически ничтожном "документе" Путина также есть дополнение, где он на пяти страницах расписывает, какие должны быть "должности" в украинских областях, оклады и прочее.

"Еще раз подчеркиваю: достаточно странная ситуация, когда они потеряли Херсон благодаря нашим Вооруженным Силам и усилиям всех наших граждан, они сегодня подписывают такую странную бумажку, которая к нашей стране не имеет никакого отношения", – добавил Данилов.

Он предположил, что, возможно, это имеет значение для коллаборантов, которых в РФ пытаются "поддержать", показывая, что Россия якобы с ними. Однако, уверяет Данилов, все коллаборанты будут наказаны, а некоторых коллаборантов россияне и сами "убирают". В качестве примера секретарь СНБО напомнил о "странном" ДТП с Кириллом Стремоусовым.

  • 9 ноября Суровикин и Шойгу заявили об отводе оккупационных войск из Херсона.
  • 11 ноября в сети появились фото и видео с украинскими флагами в центре Херсона. Местные жители скандировали "ЗСУ!" и "Херсон – це Україна!". В ГУР заявили, что части ВСУ вошли в Херсон, город возвращается под контроль Украины. Россиянам посоветовали сдаваться в плен. Зеленский назвал этот день историческим.
  • Сегодня сообщалось о визите Зеленского в Херсон, он пообщался с местными и наградил украинских военнослужащих, участвовавших в свобождении города от российских захватчиков.

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Оксана Житнюк
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война Алексей Данилов указ Херсон владимир путин
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