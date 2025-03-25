Пять главных новостей Украины и мира на 23:00 25 марта
- США, Украина и Россия договорились прекратить атаки в Черном море. Белый дом подвел итог. В Белом доме озвучили достижения переговорных групп США и Украины в Саудовской Аравии на встречах 23-25 марта. Среди прочего страны договорились исключить атаки против коммерческих судов в Черном море.
- Россия спрогнозировала 15 сценариев возможных военных конфликтов до 2045 года – ГУР. Россияне спрогнозировали 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, шесть из них связаны с северной Европой. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий в ходе круглого стола "Новые контуры европейской безопасности", передает Укринформ.
- Российский удар по Сумам 24 марта: количество пострадавших увеличилось до 101 человека. Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Сумам в понедельник, 24 марта, увеличилось до 101 человека. Среди пострадавших – 23 ребенка, сообщила Сумская областная военная администрация.
- Сенаторы требуют от Трампа передать Украине замороженные российские активы. Группа американских сенаторов обратилась в администрацию президента США Дональда Трампа с требованием передать Украине все замороженные российские активы, а не только проценты их использования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на копию письма от сенаторов, адресованного госсекретарю Марко Рубио.
- Европейский рынок акций обогнал американский впервые за 25 лет – Deutsche Bank. В начале 2025 года европейские акции демонстрируют лучшую динамику роста, чем американские, являющиеся первым подобным случаем за последние 25 лет, сообщает Marketwatch со ссылкой на данные Deutsche Bank.
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