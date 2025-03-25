П'ять головних новин України та світу на 23:00 25 березня
- США, Україна та Росія домовилися припинити атаки у Чорному морі. Білий дім підбив підсумки. У Білому домі озвучили досягнення переговорних груп США та України у Саудівській Аравії на зустрічах 23-25 березня. Серед іншого країни домовилися виключити атаки проти комерційних суден у Чорному морі.
- Росія спрогнозувала 15 сценаріїв можливих воєнних конфліктів до 2045 року – ГУР. Росіяни спрогнозували 15 можливих сценаріїв воєнних конфліктів до 2045 року, шість із них пов’язані з північною Європою. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький під час круглого столу "Нові контури європейської безпеки", передає Укрінформ.
- Російський удар по Сумах 24 березня: кількість постраждалих збільшилася до 101 людини. Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Сумах у понеділок, 24 березня, збільшилася до 101 людини. Серед постраждалих – 23 дитини, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
- Сенатори вимагають від Трампа передати Україні заморожені російські активи. Група американських сенаторів звернулася до адміністрації президента США Дональда Трампа з вимогою передати Україні всі заморожені російські активи, а не лише відсотки від їхнього використання. Про це повідомляє Reuters із посиланням на копію листа від сенаторів, адресованого держсекретарю Марко Рубіо.
- Європейський ринок акцій обігнав американський вперше за 25 років – Deutsche Bank. На початку 2025 року європейські акції демонструють кращу динаміку зростання, ніж американські, що є першим подібним випадком за останні 25 років, повідомляє Marketwatch із посиланням на дані Deutsche Bank.
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