Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 октября

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1. КОРОНАВИРУС: В УКРАИНЕ – АНТИРЕКОРД УМЕРШИХ ЗА СУТКИ. В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявили у 5728 человек, умерли 108 больных. Степанов объяснил правила работы ресторанов с учетом закрытия летних террас. И.о. министра образования попросил перевести детей на дистанционное обучение на две недели. (подробнее)

2. В УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ ДОСТУПНЫЕ КРЕДИТЫ 5-7-9% ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ. Внесенные изменения в программу касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро. (подробнее)

3. НАГОРНЫЙ КАРАБАХ: АЗЕРБАЙДЖАН И АРМЕНИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О ПЕРЕМИРИИ. Стороны согласились на прекращение огня для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Однако перемирие так и не наступило – Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении. (подробнее)

4. ЛУКАШЕНКО ЕЗДИЛ В СИЗО КГБ ВСТРЕЧАТЬСЯ С БАБАРИКО. Лукашенко 4,5 часа общался с находящимися в СИЗО политзаключенными бизенсменом Виктором Бабарико и представителями координационного совета и объединенного штаба беларуской оппозиции. (подробнее)

5. КЫРГЫЗСТАН: ВЫБРАЛИ НОВОГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА, ЗАДЕРЖАЛИ ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА. Жогорку Кенеш на внеочередном заседании избрал на должность премьер-министра Садыра Жапарова. Кыргызский спецназ блокировал резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева и задержал его. (подробнее)

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