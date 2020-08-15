Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 15 августа

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1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ЗАФИКСИРОВАН НОВЫЙ АНТИРЕКОРД ЗА СУТКИ. За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели 1847человек. Днем ранее — 1732 (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ О РЕШЕНИИ ЛУКАШЕНКО ОТДАТЬ ТЕРРОРИСТОВ ПУТИНУ: ЭТО ПЛОХАЯ ИСТОРИЯ. Зеленский подчеркнул, что последствия решения президента Беларуси о выдаче террористов России "будут трагическими" (подробнее).

3. ГЛАВА ЦИК ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРИБЛИЖЕННЫЕ К ОП ЛЮДИ ХОТЕЛИ ОТСТАВКИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ. Глава ЦИК Олег Диденко заявил, что от людей, приближенных к Офису президента, поступали "рекомендации" об увольнении его и членов комиссии по собственному желанию и намеки о возможных последствиях в случае отказа (подробнее).

4. ПРОТЕСТЫ В БЕЛАРУСИ. ЛУКАШЕНКО И ПУТИН ПРОВЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР. У Лукашенко заявили, что обсудили "ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь" (подробнее).

5 .ЛУКАШЕНКО: "СТРАНУ МЫ НИКОМУ НЕ ОТДАДИМ". Президент Беларуси Александр Лукашенко отклонил предложения зарубежных стран о посредничестве между ним и оппозицией и заявил, что "страну мы никому не отдадим" (подробнее).

Вадим Ребрина

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