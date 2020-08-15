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Лукашенко: "Страну мы никому не отдадим"

15.08.2020, 17:24
Лукашенко:
Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Александр Лукашенко считает, что Беларуси пытаются навязать "зарубежное правительство"

Президент Беларуси Александр Лукашенко отклонил предложения зарубежных стран о посредничестве между ним и оппозицией и заявил, что "страну мы никому не отдадим". Об этом он сказал на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны Беларуси, передает БЕЛТА.

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Лукашенко считает, что в Беларуси кто-то "раскачивает обстановку".

"Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", - сказал Лукашенко.

На предложение посредничества в диалоге между ним и оппозицией Лукашенко начал говорить о каком-то "зарубежном правительстве": "Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите".

  • 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил действующий президент Александр Лукашенко. Многие не согласились с таким результатом, так как он, на из взгляд, не соответствовал действительности. Они считают, что большинство проголосовало за Светлану Тихановскую, которая была вынуждены выехать из Беларуси.
  • СМИ публикуют факты фальсификаций при подсчете голосов на выборах президента.
  • После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
  • На многочисленных видео из Беларуси зафиксировано, как силовики целенаправленно нападали не только на мирных протестующих, но и на случайных прохожих или проезжающие мимо автомобили. Они, как видно на кадрах, жестоко избивали людей, проникали в их автомобили. Задержанных пытают в отделениях милиции.
  • В Евросоюзе готовят санкции против беларусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и применение насилия к мирным протестующим.
Вадим Ребрина
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