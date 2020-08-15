Лукашенко: "Страну мы никому не отдадим"

Александр Лукашенко считает, что Беларуси пытаются навязать "зарубежное правительство"

Президент Беларуси Александр Лукашенко отклонил предложения зарубежных стран о посредничестве между ним и оппозицией и заявил, что "страну мы никому не отдадим". Об этом он сказал на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны Беларуси, передает БЕЛТА.

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Лукашенко считает, что в Беларуси кто-то "раскачивает обстановку".

"Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", - сказал Лукашенко.

На предложение посредничества в диалоге между ним и оппозицией Лукашенко начал говорить о каком-то "зарубежном правительстве": "Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите".

Вадим Ребрина

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