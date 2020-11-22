Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 22 ноября

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1. В ВОЗ ДОПУСТИЛИ ТРЕТЬЮ ВОЛНУ ПАНДЕМИИ COVID-19. Она может произойти уже в начале 2021 года, если правительства не предпримут шаги для сдерживания инфекции, заявили в организации (подробнее).

2. В МУЗЕЕ РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА ОБЪЯСНИЛИ, КУДА УШЛИ РАЗЫСКИВАЕМЫЕ ПОЛИЦИЕЙ ДЕНЬГИ. Средства перечислили подрядчикам на приобретение материалов. Согласно плану, мемориал должен быть открыт 20 февраля (подробнее).

3. ИЗ-ЗА КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ. У РЫНКА СЕДЬМОЙ КИЛОМЕТР В ОДЕССЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ ТРАССУ. Протестующие намерены ночевать у дороги и завтра прийти на акцию под ОГА (подробнее).

4. В УКРАИНЕ ПРОХОДИТ ВТОРОЙ ТУР ВЫБОРОВ МЭРА. Городского главу избирают во Львове, Днепре, Черкассах, Ровно, Полтаве, Ужгороде, Никополе, Славянске, Дрогобыче и Бердянске (подробнее).

5. МИЛОВАНОВ СТАЛ СОВЕТНИКОМ ЕРМАКА. Экс-глава Минэкономики будет работать вне штата (подробнее).

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Марк Сировой

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