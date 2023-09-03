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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 сентября

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2023, 18:59
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 сентября - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

1. Одесса. Уничтожены 22 из 25 "шахедов", оккупанты попали на юге области, есть пострадавшие. В ночь на 3 сентября оккупанты атаковали дронами украинские порты Рени и Измаил в дельте Дуная. В Одесской области Силы обороны уничтожили 22 из 25 дронов-камикадзе Shahed-136, которыми атаковали оккупанты. Есть попадание в припортовую инфраструктуру в Подунавье, предварительно двое пострадавших гражданских, был пожар. Позже появились фотографии последствий атаки. 

2. Наступление. ВСУ между первой и второй линией обороны оккупантов, все впереди – Тарнавский. На юге украинские защитники находятся между первой и второй линией обороны оккупантов, сказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Россияне потратили 60% времени на строительство первой линии и только по 20% на две другие, потому что не ожидали, что украинские силы ее пройдут. После прорыва первой линии обороны РФ вблизи Запорожья ВСУ получили возможность маневрировать техникой и войсками, успех Сил обороны позволит привлечь больше войск в местах прорыва, сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

3. Захватчики активизируют незаконную мобилизацию в оккупации, используют псевдовыборыСозданные оккупантами во временно оккупированной Луганской области "военкоматы" получили указание ускорить меры постановки на так называемый воинский учет местных жителей. Вероятно, захватчики хотят увеличить и ускорить темпы незаконной мобилизации и используют для этого псевдовыборы на оккупированных территориях. Также разведка Британии сообщает, что Россия, вероятно, хочет избежать непопулярных мер внутренней мобилизации и поэтому вербует иностранцев на войну против Украины. 

4. Ориентация на Россию "была стратегической ошибкой" для Армении – премьер-министрПремьер Никол Пашинян заявил, что для Армении было "стратегической ошибкой" полагаться исключительно на Россию как на гаранта своей безопасности, поскольку РФ оказалась не в состоянии обеспечить свои гарантии и сейчас ее возможности влиять на ситуацию в регионе постоянно снижаются.

5. ГУР впервые показало российского пилота, который перегнал в Украину вертолет Ми-8. В сети появился анонс документального фильма "Сбитые летчики России", одним из эпизодов которого стала спецоперация ГУР, по итогам которой в Украину перелетел российский военный вертолет Ми-8 с экипажем и военным грузом. В анонсе на фоне фотографии вертолета появляется человек в черной футболке с украинским тризубом, который по-русски говорит, что "никому не нужна эта война". 

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Сергей Бережной
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