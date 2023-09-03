П'ять головних новин України та світу на 19:00 3 вересня

1. Одеса. Знищено 22 з 25 "шахедів", окупанти потрапили на півдні області, є постраждалі. У ніч проти 3 вересня окупанти атакували дронами українські порти Рені та Ізмаїл у дельті Дунаю. На Одещині Сили оборони знищили 22 з 25 дронів-камікадзе Shahed-136, якими атакували окупанти. Є попадання до припортової інфраструктури в Подунав'ї, попередньо двоє постраждалих цивільних, була пожежа. Згодом з'явилися фотографії наслідків атаки.

2. Наступ. ЗСУ між першою та другою лінією оборони окупантів, все попереду – Тарнавський. На півдні українські захисники перебувають між першою та другою лінією оборони окупантів, сказав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Росіяни витратили 60% часу на будівництво першої лінії і лише по 20% на дві інші, бо не очікували, що її українські сили пройдуть. Після прориву першої лінії оборони РФ поблизу Запоріжжя ЗСУ отримали можливість маневрувати технікою та військами, успіх Сил оборони дозволить залучити більше військ у місцях прориву, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

3. Загарбники активізують незаконну мобілізацію в окупації, використовують псевдовибори. Створені окупантами у тимчасово окупованій Луганській області "військкомати" отримали вказівку прискорити заходи щодо так званого військового обліку місцевих жителів. Ймовірно, загарбники хочуть збільшити та прискорити темпи незаконної мобілізації та використовують для цього псевдовибори на окупованих територіях. Також розвідка Британії повідомляє, що Росія, напевно, хоче уникнути непопулярних заходів внутрішньої мобілізації і тому вербує іноземців на війну проти України.

4. Орієнтація на Росію "була стратегічною помилкою" для Вірменії – прем'єр-міністр. Прем'єр Нікол Пашинян заявив, що для Вірменії було "стратегічною помилкою" покладатися виключно на Росію як на гаранта своєї безпеки, оскільки РФ виявилася неспроможною забезпечити свої гарантії і зараз її можливості впливати на ситуацію в регіоні постійно знижуються.

5. ГУР вперше показало російського пілота, який перегнав в Україну вертоліт Мі-8. У мережі з'явився анонс документального фільму "Збиті льотчики Росії", одним із епізодів якого стала спецоперація ГУР, за підсумками якої в Україну перелетів російський військовий вертоліт Мі-8 з екіпажем та військовим вантажем. В анонсі на тлі фотографії вертольота з'являється людина у чорній футболці з українським тризубом, яка російською мовою каже, що "нікому не потрібна ця війна".

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