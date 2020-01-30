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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 30 января

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 30 января - Фото
30.01.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. НБУ СНИЗИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ НА 2,5%. До 11%. По прогнозу Нацбанка, на конец 2020 года учетная ставка опустится до 7%. Что это значит - читайте в этой колонке. Если коротко: высокая ставка стимулирует бизнес и граждан накапливать деньги, а не тратить на потребление. Низкая ставка - наоборот (подробнее).

2. КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСА РАСТЕТ. Зафиксировано 170 смертельных случаев заболевания. В Китае подтверждено 7711 заболевших, в других странах - более 50. За отказ от лечения в КНР вводят уголовную ответственность, а в Италии из-за подозрения на коронавирус у супругов из Гонконга 6000 человек заблокированы на круизном лайнере.

3. ГЕНПРОКУРОР: В ДЕЛЕ ШЕРЕМЕТА НЕДОСТАТОЧНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. По словам Рабошапки, прокуроры поручили следователям собрать дополнительные улики, чтобы дело могло быть передано в суд (подробнее).

4. РЕКОРДНАЯ ВЗЯТКА. ЗА $5 МЛН ПЫТАЛИСЬ КУПИТЬ КРЕСЛО ДИРЕКТОРА ОПЗ. Трое подозреваемых, по версии следствия, предлагали $5 млн взятки главе Фонда госимущества Украины за должность директора Одесского припортового завода. Мужчин задержали при передаче первой части денег в размере $50 000 (подробнее).

5. РАБОТЫ САЛЬВАДОРА ДАЛИ УКРАЛИ В СТОКГОЛЬМЕ. Стоимость скульптур - от $21 000 до $51 000. Сигнализация в галерее сработала ночью. Всего украдено 12 бронзовых скульптур высотой и офортов, привезенных для экспозиции из Швейцарии (подробнее).

6. БОЛЬШИНСТВО ШОТЛАНДЦЕВ ПОДДЕРЖИВАЮТ НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ БРИТАНИИ. Независимость поддержали 51% шотландцев, согласно опросу компании YouGov. Впервые с 2015 года сторонники независимости в большинстве. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в январе отказал в проведении нового референдума (подробнее).

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