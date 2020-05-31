Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 31 мая

1. С 1 ИЮНЯ В УКРАИНЕ НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ЭТАП СМЯГЧЕНИЯ КАРАНТИНА. Отмена ограничений возможна только в тех регионах, где это позволит эпидемическая ситуация – не готовы Киев и пять областей. (подробнее)

2. НА АДМИНГРАНИЦЕ С КРЫМОМ ПОХИТИЛИ УКРАИНСКОГО ВОЕННОГО. Вблизи наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы. Представитель российских спецслужб звонил в батальон. (подробнее)

3. 25 ГОРОДОВ В США ВВЕЛИ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС. Страна охвачена протестами из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским. (подробнее)

4. CREW DRAGON УСПЕШНО СОСТЫКОВАЛСЯ С МКС. 31 мая в 17:22 по Киевскому времени произошла мягкая стыковка частично многоразового пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией. (подробнее)

5. В БЕЛАРУСИ ПРОХОДЯТ МАССОВЫЕ АКЦИИ ОППОЗИЦИИ. В Минске и других белорусских городах проходят массовые акции в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты. (подробнее)

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