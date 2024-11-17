Пять главных новостей Украины и мира на 22:00 17 ноября
- Массированная атака на Украину: силы ПВО сбили более сотни ракет и 42 дрона. В воскресенье, 17 ноября, силы противовоздушной обороны сбили десятки российских ракет и беспилотников, которыми Россия атаковала украинские регионы, есть жертвы и разрушения. Военные сообщили об уничтожении 144 воздушных целей -102 ракет и 42 беспилотников.
- Из-за массированной атаки РФ 18 ноября по всей Украине будут отключения света – Укрэнерго. Из-за массированной российской атаки во всех областях будут ограничения потребления электричества в понедельник, 18 ноября, сообщило акционерное общество "Укрэнерго". Запланированы две очереди отключений одновременно с 6:00 до 22:00.
- NYT: Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России. Президент США Джо Байден разрешил Украине бить по России американскими ракетами большой дальности ATACMS, утверждает издание The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников. Газета Le Figaro заявила, что британцы и французы тоже позволили Украине нанести дальнобойные удары по территории России с помощью своих ракет SCALP / Storm Shadow.
- Украинские пилоты F-16 сбили около 10 целей во время российской атаки – Зеленский. В ходе комбинированной атаки РФ украинские пилоты истребителей F-16 сбили около 10 воздушных целей, сообщил президент Владимир Зеленский. По его данным, в течение недели оккупанты применили против Украины почти 140 ракет различных типов, более 900 управляемых авиабомб и более 600 ударных беспилотников.
- В российском Ижевске раздался взрыв: власти жалуются на дроновую атаку на завод – видео. Ранним утром 17 ноября в городе Ижевск (Удмуртская Республика в России) раздался взрыв. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что беспилотники атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол". На этом предприятии, по его словам, оккупанты производят зенитно-ракетные комплексы "Тор", радиолокационные станции и определенные компоненты.
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