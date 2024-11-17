П'ять головних новин України та світу на 22:00 17 листопада
- Масована атака на Україну: сили ППО збили понад сотню ракет та 42 дрони. У неділю, 17 листопада, сили протиповітряної оборони збили десятки російських ракет та безпілотників, якими Росія атакувала українські регіони, є жертви та руйнування. Військові повідомили про збиття 144 повітряних цілей -102 ракет та 42 безпілотників.
- Через масовану атаку РФ 18 листопада у всій Україні будуть відключення світла – Укренерго. Через масовану російську атаку в усіх областях будуть обмеження споживання електрики у понеділок, 18 листопада, повідомило акціонерне товариство "Укренерго". Заплановано дві черги відключень одночасно з 6:00 до 22:00.
- NYT: Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії. Президент США Джо Байден дозволив Україні бити по Росії американськими ракетами великої дальності ATACMS, стверджує видання The New York Times із посиланням на неназваних американських посадовців. Газета Le Figaro заявила, що британці та французи теж дозволили Україні завдати далекобійних ударів по території Росії за допомогою своїх ракет SCALP / Storm Shadow.
- Українські пілоти F-16 збили близько 10 цілей під час російської атаки – Зеленський. Під час комбінованої атаки РФ українські пілоти винищувачів F-16 збили близько 10 повітряних цілей, повідомив президент Володимир Зеленський. За його даними, впродовж тижня окупанти застосували проти України майже 140 ракет різних типів, більш ніж 900 керованих авіабомб та понад 600 ударних безпілотників.
- У російському Іжевську пролунав вибух: влада скаржиться на дронову атаку на завод – відео. Рано-вранці 17 листопада в місті Іжевськ (Удмуртська Республіка в Росії) пролунав вибух. Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко заявив, що безпілотники атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол". На цьому підприємстві, за його словами, окупанти виробляють зенітно-ракетні комплекси "Тор", радіолокаційні станції та певні компоненти.
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