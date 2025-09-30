"Работа продолжается". В Швеции прокомментировали возможную отправку Украине Gripen

В Минобороны Швеции отреагировали на заявление генерал-лейтенанта Гаврилюка о поставках Украине Gripen

Истребители Gripen (Фото: EPA)

Представитель Минобороны Швеции Йохан Йельмстранд заявил, что сейчас идет обсуждение по отправке истребителей Gripen для Украины. Его слова передает Expressen.

"Работа все еще продолжается, и мы не имеем никакой новой информации по этому вопросу", – отметил спикер министра обороны.

Сообщается, что Украина заинтересована в получении моделей C/D, а также в приобретении новых Gripen E.

"У нас хороший и глубокий диалог с Украиной", – отмечает Йельмстранд.

Накануне заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что Украина ожидает поставок шведских истребителей "Грипен".

На уточнение относительно количества истребителей, которые ожидает Украина, заместитель министра обороны отметил: "Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать".