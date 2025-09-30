"Работа продолжается". В Швеции прокомментировали возможную отправку Украине Gripen
Представитель Минобороны Швеции Йохан Йельмстранд заявил, что сейчас идет обсуждение по отправке истребителей Gripen для Украины. Его слова передает Expressen.
"Работа все еще продолжается, и мы не имеем никакой новой информации по этому вопросу", – отметил спикер министра обороны.
Сообщается, что Украина заинтересована в получении моделей C/D, а также в приобретении новых Gripen E.
"У нас хороший и глубокий диалог с Украиной", – отмечает Йельмстранд.
Накануне заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что Украина ожидает поставок шведских истребителей "Грипен".
На уточнение относительно количества истребителей, которые ожидает Украина, заместитель министра обороны отметил: "Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать".
- В июле 2024 года глава МИД Швеции заявил, что страна была готова передать Украине истребители Gripen, но Киев от них отказался, поскольку решил, что иметь одновременно две системы истребителей – и F-16, и Gripen – слишком много.
- В сентябре того же года тогдашний министр обороны Умеров заявлял, что Украина ожидает получить от западных союзников не только F-16 и Mirage-2000, но также Gripen и Eurofighter.
- В сентябре 2025-го шведский министр обороны заявил, что после заинтересованности со стороны Украины страна открыта для продажи Gripen, но после окончания войны.
Комментарии (0)