"Робота триває". У Швеції прокоментували можливе відправлення Україні винищувачів Gripen
Винищувачі Gripen (Фото: EPA)

Речник Міноборони Швеції Йохан Єльмстранд заявив, що наразі триває обговорення щодо відправлення винищувачів Gripen для України. Його слова передає Expressen.

"Робота все ще триває, і ми не маємо жодної нової інформації з цього питання", – зазначив речник міністра оборони.

Повідомляється, що Україна зацікавлена в отриманні моделей C/D, а також у придбанні нових Gripen E.

"У нас хороший і глибокий діалог з Україною", – зазначає Єльмстранд.

Напередодні заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україна очікує на постачання шведських винищувачів Gripen.

На уточнення стосовно кількості винищувачів, які очікує Україна, заступник міністра оборони зазначив: "Давайте, коли побачите їх у повітрі над Україною, тоді будете розуміти".

  • У липні 2024 року глава МЗС Швеції заявив, що країна була готова передати Україні винищувачі Gripen, але Київ від них відмовився, оскільки вирішив, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато.
  • У вересні того ж року тодішній міністр оборони Умєров заявляв, що Україна очікує отримати від західних союзників не тільки F-16 і Mirage-2000, а й Gripen та Eurofighter.
  • У вересні 2025-го шведський міністр оборони заявив, що після зацікавленості з боку України країна відкрита для продажу Gripen, але після закінчення війни.
