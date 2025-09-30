"Робота триває". У Швеції прокоментували можливе відправлення Україні винищувачів Gripen

У Міноборони Швеції відреагували на заяву генерал-лейтенанта Гаврилюка щодо постачання Україні Gripen

Винищувачі Gripen (Фото: EPA)

Речник Міноборони Швеції Йохан Єльмстранд заявив, що наразі триває обговорення щодо відправлення винищувачів Gripen для України. Його слова передає Expressen.

"Робота все ще триває, і ми не маємо жодної нової інформації з цього питання", – зазначив речник міністра оборони.

Повідомляється, що Україна зацікавлена в отриманні моделей C/D, а також у придбанні нових Gripen E.

"У нас хороший і глибокий діалог з Україною", – зазначає Єльмстранд.

Напередодні заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україна очікує на постачання шведських винищувачів Gripen.

На уточнення стосовно кількості винищувачів, які очікує Україна, заступник міністра оборони зазначив: "Давайте, коли побачите їх у повітрі над Україною, тоді будете розуміти".