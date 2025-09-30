"Робота триває". У Швеції прокоментували можливе відправлення Україні винищувачів Gripen
Речник Міноборони Швеції Йохан Єльмстранд заявив, що наразі триває обговорення щодо відправлення винищувачів Gripen для України. Його слова передає Expressen.
"Робота все ще триває, і ми не маємо жодної нової інформації з цього питання", – зазначив речник міністра оборони.
Повідомляється, що Україна зацікавлена в отриманні моделей C/D, а також у придбанні нових Gripen E.
"У нас хороший і глибокий діалог з Україною", – зазначає Єльмстранд.
Напередодні заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україна очікує на постачання шведських винищувачів Gripen.
На уточнення стосовно кількості винищувачів, які очікує Україна, заступник міністра оборони зазначив: "Давайте, коли побачите їх у повітрі над Україною, тоді будете розуміти".
- У липні 2024 року глава МЗС Швеції заявив, що країна була готова передати Україні винищувачі Gripen, але Київ від них відмовився, оскільки вирішив, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато.
- У вересні того ж року тодішній міністр оборони Умєров заявляв, що Україна очікує отримати від західних союзників не тільки F-16 і Mirage-2000, а й Gripen та Eurofighter.
- У вересні 2025-го шведський міністр оборони заявив, що після зацікавленості з боку України країна відкрита для продажу Gripen, але після закінчення війни.
