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Ракетные удары по Украине. Посольство США призвало своих граждан покинуть страну

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 12:23
Ракетные удары по Украине. Посольство США призвало своих граждан покинуть страну - Фото
Посольство США в Украине (Фото: LIGA.net)

Посольство США в Украине призвало американских граждан покинуть территорию страны после массированных ракетных ударов российских оккупантов 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Дипломаты заявили, что Россия нанесла удары по гражданской инфраструктуре Украины, а также по государственным объектам в Киеве и других местах. 

В сообщении отмечается, что продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу для мирных жителей и гражданской инфраструктуры. 

Граждан США призвали укрыться и покидать Украину, используя доступные частные наземные перевозки, когда это будет безопасно. 

Читайте также: Россия массировано бьет ракетами по Украине: взрывы в Днепре, работа ПВО на Западе 

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война обстрелы Посольство США
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