Ракетные удары по Украине. Посольство США призвало своих граждан покинуть страну
Посольство США в Украине призвало американских граждан покинуть территорию страны после массированных ракетных ударов российских оккупантов 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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Дипломаты заявили, что Россия нанесла удары по гражданской инфраструктуре Украины, а также по государственным объектам в Киеве и других местах.
В сообщении отмечается, что продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу для мирных жителей и гражданской инфраструктуры.
Граждан США призвали укрыться и покидать Украину, используя доступные частные наземные перевозки, когда это будет безопасно.
- Армия РФ сегодня утром ударила по центру Киева. Взрывы в столице продолжаются.
- Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру Киева.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом, который разговаривает ракетами".
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после массированных ударов РФ по Украине не может быть никаких разговоров о переговорах.
- Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что армия РФ 10 октября уже выпустила по Украине 75 ракет, 41 из которых удалось сбить противовоздушной обороне.
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