Ракетные удары по Украине. Посольство США призвало своих граждан покинуть страну

Посольство США в Украине призвало американских граждан покинуть территорию страны после массированных ракетных ударов российских оккупантов 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Дипломаты заявили, что Россия нанесла удары по гражданской инфраструктуре Украины, а также по государственным объектам в Киеве и других местах.

В сообщении отмечается, что продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу для мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

Граждан США призвали укрыться и покидать Украину, используя доступные частные наземные перевозки, когда это будет безопасно.

Читайте также: Россия массировано бьет ракетами по Украине: взрывы в Днепре, работа ПВО на Западе

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.