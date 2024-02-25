Расстрел украинских пленных россиянами 24 февраля: прокуратура начала расследование

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством

Расстрел пленных (Фото: Донецкая областная прокуратура)

Прокуратура начала расследование из-за расстрела оккупантами безоружных украинских военнопленных в Бахмутском районе 24 февраля. Предварительно расстрел произошел во время штурма украинских позиций между селами Ивановское и Хромово, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

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Мониторинговая платформа DeepState опубликовала кадры, на которых видно, как сначала российские солдаты приказывают украинским защитникам выйти из окопа, а после, собрав всех в одном месте и отойдя на несколько метров – выпустили по ним автоматные очереди.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратится с официальными письмами ООН и МККК, чтобы организации зафиксировали и публично признали, что российские военные убивают украинских пленных. По его словам, уже известно из какой воинской части казнившие украинцев оккупанты.

Карта: Deepstate

27 декабря 2023 года в соцсетях появились кадры, на которых российские захватчики поставили трех украинских бойцов на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров. Это произошло на южном направлении, вблизи Роботиного Запорожской области.

9 февраля 2024 года прокуратура сообщила, что оккупанты убили двух украинских военнопленных под Бахмутом.

16 февраля, когда украинское командование приняло решение отойти из укрепрайона "Зенит", россияне обнародовали в соцсетях видео с погибшими украинскими военными на данном опорном пункте – тела были свалены в воду.

17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.

20 февраля в соцсетях распространили видео, на котором российские оккупанты якобы расстреливают украинских военнопленных на южном направлении. Офис генпрокурора заявил о начале расследования.

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