Розстріл українських полонених росіянами 24 лютого: прокуратура почала розслідування

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством

Розстріл полонених (Фото: Донецька обласна прокуратура)

Прокуратура розпочала розслідування через розстріл окупантами беззбройних українських військовополонених в Бахмутському районі 24 лютого. Попередньо, розстріл стався під час штурму українських позицій між селами Іванівське та Хромове, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Моніторингова платформа DeepState опублікувала кадри, на яких видно, як спочатку російські солдати наказують українським захисникам вийти з окопу, а опісля, зібравши всіх в одному місці та відійшовши на декілька метрів – випустили по них автоматні черги.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернуся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, щоб організації зафіксували та публічно визнали, що російські військові вбивають українських полонених. За його словами, вже відомо з якої військової частини окупанти, які стратили українців.

Мапа: Deepstate

27 грудня 2023 року в соцмережах з'явилися кадри, на яких російські загарбники поставили трьох українських бійців на коліна і розстріляли з відстані в кілька метрів. Це сталося на південному напрямку, поблизу Роботиного Запорізької області.

9 лютого 2024-го прокуратура повідомила, що окупанти вбили двох українських військовополонених під Бахмутом.

16 лютого, коли українське командування ухвалило рішення відійти з укріпрайону "Зеніт", росіяни оприлюднили в соцмережах відео із загиблими українськими військовими на даному опорному пункті – тіла були звалені у воду.

17 лютого стало відомо, що росіяни нібито розстріляли поранених полонених ЗСУ в Авдіївці. У ЗСУ перевіряють інформацію. Прокуратура розпочала розслідування за цим фактом, а також за фактом розстрілу двох полонених ЗСУ у районі Бахмута.

20 лютого у соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти нібито розстрілюють українських військовополонених на південному напрямку. Офіс генпрокурора заявив про початок розслідування.

Читайте також: Україна почала розслідування розстрілу полонених ЗСУ в Авдіївці та Веселому