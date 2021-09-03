Референдум о НАТО нужен как контраргумент для западных партнеров – вице-премьер

Референдум о вступлении Украины в НАТО нужен как контраргумент для западных партнеров. Об этом в интервью Слово и дело заявила вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Интервьюер напомнил, что президент Владимир Зеленский обещал в предвыборной программе решать вопрос о членстве в НАТО на референдуме, однако подобные плебисциты проводили лишь пять государств.

Стефанишина ответила, что речь не идет о референдуме, пока не будет решения стран НАТО по Украине. Однако сам срез волеизъявления народа она cчитает очень важным.

Вице-премьер объяснила, что в 2008 году отсутствие единства украинцев в поддержке вступления в НАТО стало одним из аргументов, почему Украина не получила план действий по членству в Альянсе.

Сегодня же ситуация изменилась – и последние соцопросы показывают, что более 50% украинцев поддержали бы вступление Украины в НАТО на референдуме, отметила Стефанишина.

"Поэтому речь идет не только о народовластии: результаты референдума будут служить контраргументом для западных партнеров о том, что ни общество, ни политики не являются разделенными по этой цели", – подытожила она.

В июне 2020-го Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

14 июня 2021-го на саммите НАТО в Брюсселе подтвердили решение 2008 года: Украина станет членом Альянса через ПДЧ. Зеленский заявил, что в этом решении нет конкретных сроков следующих шагов в сближении с НАТО.

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Марк Сировой

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