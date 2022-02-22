UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Решение Путина по Донбассу. Резников заговорил о "новой Берлинской стене"

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 08:38
Решение Путина по Донбассу. Резников заговорил о
Алексей Резников (Фото: MReintegration/Facebook)

Министр обороны Алексей Резников требует реакции мира на действия президента России Владимира Путина, который признал "республиками" оккупированные РФ и ее боевиками территории Донбасса. В своем твите министр упомянул Берлинскую стену.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Резников написал, что Кремль признал не боевиков, а собственную агрессию против Украины.

По его словам, Украина сохраняет спокойствие, способна защитить себя и свой суверенитет.

"Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?" – написал он.

СПРАВКА. Берлинская стена разделяла западный и восточный Берлин во времена холодной войны. Была символом "железного занавеса", который отделял социалистический мир во главе с СССР от демократического во главе с США. 

Решение Путина по Донбассу. Резников заговорил о "новой Берлинской стене"

Читайте также: Экстренное заседание Совбеза ООН по Донбассу: позиции Украины, США, России и Китая

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников Донбасс владимир путин Берлинская стена
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 