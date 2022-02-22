Решение Путина по Донбассу. Резников заговорил о "новой Берлинской стене"
22.02.2022, 08:38
Алексей Резников (Фото: MReintegration/Facebook)
Министр обороны Алексей Резников требует реакции мира на действия президента России Владимира Путина, который признал "республиками" оккупированные РФ и ее боевиками территории Донбасса. В своем твите министр упомянул Берлинскую стену.
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Резников написал, что Кремль признал не боевиков, а собственную агрессию против Украины.
По его словам, Украина сохраняет спокойствие, способна защитить себя и свой суверенитет.
"Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?" – написал он.
СПРАВКА. Берлинская стена разделяла западный и восточный Берлин во времена холодной войны. Была символом "железного занавеса", который отделял социалистический мир во главе с СССР от демократического во главе с США.
- 21 февраля президент России Владимир Путин признал "республиками" захваченные Россией территории Донбасса "в границах, сейчас фактически установленных". Он также распорядился официально ввести на Донбасс российские войска.
- Страны Запада раскритиковали решение Путина и готовят санкции. Президент Владимир Зеленский выступил с обращением из-за действий России.
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