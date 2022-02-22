Решение Путина по Донбассу. Резников заговорил о "новой Берлинской стене"

Министр обороны Алексей Резников требует реакции мира на действия президента России Владимира Путина, который признал "республиками" оккупированные РФ и ее боевиками территории Донбасса. В своем твите министр упомянул Берлинскую стену.

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Резников написал, что Кремль признал не боевиков, а собственную агрессию против Украины.

По его словам, Украина сохраняет спокойствие, способна защитить себя и свой суверенитет.

"Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?" – написал он.

СПРАВКА. Берлинская стена разделяла западный и восточный Берлин во времена холодной войны. Была символом "железного занавеса", который отделял социалистический мир во главе с СССР от демократического во главе с США.

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Марк Сировой

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