Reuters: Иранцы обеспокоены переговорами со США. Надеются, что это снизит риск нападения

Отмечается, что переговоры США и Ирана вселили оптимизм в иранцев

Жительница Ирана (Иллюстративное фото: ЕРА)

Жители Ирана надеются, что переговоры с США о ядерной программе могут снизить риск нападения Америки. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на телефонные беседы с иранцами.

Отмечается, что многие граждане Ирана пессимистично настроены относительно будущего, они выразили мало веры в положительный исход переговоров. Однако даже "слабый шанс" на сделку с США "вселил немного оптимизма" в некоторых людей.

"Мы годами страдали из-за этого спора. Пришло время положить конец этому противостоянию. Мы хотим жить нормальной жизнью без враждебности и, в частности, без экономического давления", – сказал отставной государственный служащий Амир Хамидиан.

Отец троих детей с зарплатой 120 долларов сказал, что не хочет, чтобы "страну бомбили". По его словам, покупательная способность его семьи падает с каждым днем.

Ранее в марте четыре иранских чиновника сообщили Reuters, что духовенство Ирана чувствует себя вынужденным согласиться на переговоры с США, так как опасается протестов в стране.

"Никакой сделки не будет. Между сторонами огромная пропасть. Трамп собирается нас бомбить. Что нам делать? Куда нам идти?", – сказала 32-летняя домохозяйка и мать двоих детей из центрального города Исфахан.

Студентка из города Сари на севере Ирана также выразила "смертельное беспокойство" по поводу переговоров. Она выступает за то, чтобы Иран пошел на соглашение с США.