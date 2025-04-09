Reuters: Иранцы обеспокоены переговорами со США. Надеются, что это снизит риск нападения
Жители Ирана надеются, что переговоры с США о ядерной программе могут снизить риск нападения Америки. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на телефонные беседы с иранцами.
Отмечается, что многие граждане Ирана пессимистично настроены относительно будущего, они выразили мало веры в положительный исход переговоров. Однако даже "слабый шанс" на сделку с США "вселил немного оптимизма" в некоторых людей.
"Мы годами страдали из-за этого спора. Пришло время положить конец этому противостоянию. Мы хотим жить нормальной жизнью без враждебности и, в частности, без экономического давления", – сказал отставной государственный служащий Амир Хамидиан.
Отец троих детей с зарплатой 120 долларов сказал, что не хочет, чтобы "страну бомбили". По его словам, покупательная способность его семьи падает с каждым днем.
Ранее в марте четыре иранских чиновника сообщили Reuters, что духовенство Ирана чувствует себя вынужденным согласиться на переговоры с США, так как опасается протестов в стране.
"Никакой сделки не будет. Между сторонами огромная пропасть. Трамп собирается нас бомбить. Что нам делать? Куда нам идти?", – сказала 32-летняя домохозяйка и мать двоих детей из центрального города Исфахан.
Студентка из города Сари на севере Ирана также выразила "смертельное беспокойство" по поводу переговоров. Она выступает за то, чтобы Иран пошел на соглашение с США.
- 9 февраля 2025 года Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение о неядерном статусе. А 9 марта аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не согласится на переговоры под давлением США.
- 20 марта CNN сообщало, что Трамп дал Ирану два месяца на подписание ядерного соглашения и заявил, что со страной можно справиться двумя способами: военным путем или заключить соглашение.
- 8 апреля министр иностранных дел Ирана сообщил, что страна 12 апреля обсудит с США ядерное соглашение в Омане. Тегеран продолжает настаивать на непрямых переговорах.
- По информации Reuters, чиновники в Иране скептически настроены на ядерные переговоры с Трампом и не верят в их прогресс.
- Министр энергетики США заявил, что США усилят санкции против Ирана, если страна не придет к ядерному соглашению.