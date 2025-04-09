Reuters: Іранці стурбовані переговорами зі США. Сподіваються, що це знизить ризик нападу
Мешканці Ірану сподіваються, що переговори зі США щодо ядерної програми можуть знизити ризик нападу Америки. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на телефонні розмови з іранцями.
Зазначається, що багато громадян Ірану песимістично налаштовані щодо майбутнього, вони висловили мало віри у позитивний результат переговорів. Однак навіть "слабкий шанс" на угоду зі США "вселив трохи оптимізму" до деяких людей.
"Ми роками страждали через цю суперечку. Настав час покласти край цьому протистоянню. Ми хочемо жити нормальним життям без ворожості та, зокрема, без економічного тиску", – сказав відставний державний службовець Амір Хамідіан.
Батько трьох дітей із зарплатою 120 доларів сказав, що не хоче, щоб "країну бомбили". За його словами, купівельна спроможність його сім'ї падає з кожним днем.
Раніше у березні чотири іранські чиновники повідомили Reuters, що духовенство Ірану почувається змушеним погодитися на переговори зі США, оскільки побоюється протестів у країні.
"Жодної угоди не буде. Між сторонами величезна прірва. Трамп збирається нас бомбити. Що нам робити? Куди нам йти?", – сказала 32-річна домогосподарка і мати двох дітей із центрального міста Ісфахан.
Студентка з міста Сарі на півночі Ірану також висловила "смертельне занепокоєння" щодо переговорів. Вона виступає за те, щоб Іран пішов на угоду зі США.
- 9 лютого 2025 року Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду про неядерний статус. А 9 березня аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран не погодиться на переговори під тиском США.
- 20 березня CNN повідомляло, що Трамп дав Ірану два місяці на підписання ядерної угоди і заявив, що з країною можна впоратися двома способами: військовим шляхом або укласти угоду.
- 8 квітня міністр закордонних справ Ірану повідомив, що країна 12 квітня обговорить із США ядерну угоду в Омані. Тегеран продовжує наполягати на непрямих переговорах.
- За інформацією Reuters, чиновники в Ірані скептично налаштовані на ядерні переговори з Трампом і не вірять у їхній прогрес.
- Міністр енергетики США заявив, що США посилять санкції проти Ірану, якщо країна не дістане ядерної угоди.