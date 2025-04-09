Reuters: Іранці стурбовані переговорами зі США. Сподіваються, що це знизить ризик нападу

Зазначається, що переговори США та Ірану вселили оптимізм у іранців

Мешканка Ірану (Ілюстративне фото: ЕРА)

Мешканці Ірану сподіваються, що переговори зі США щодо ядерної програми можуть знизити ризик нападу Америки. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на телефонні розмови з іранцями.

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Зазначається, що багато громадян Ірану песимістично налаштовані щодо майбутнього, вони висловили мало віри у позитивний результат переговорів. Однак навіть "слабкий шанс" на угоду зі США "вселив трохи оптимізму" до деяких людей.

"Ми роками страждали через цю суперечку. Настав час покласти край цьому протистоянню. Ми хочемо жити нормальним життям без ворожості та, зокрема, без економічного тиску", – сказав відставний державний службовець Амір Хамідіан.

Батько трьох дітей із зарплатою 120 доларів сказав, що не хоче, щоб "країну бомбили". За його словами, купівельна спроможність його сім'ї падає з кожним днем.

Раніше у березні чотири іранські чиновники повідомили Reuters, що духовенство Ірану почувається змушеним погодитися на переговори зі США, оскільки побоюється протестів у країні.

"Жодної угоди не буде. Між сторонами величезна прірва. Трамп збирається нас бомбити. Що нам робити? Куди нам йти?", – сказала 32-річна домогосподарка і мати двох дітей із центрального міста Ісфахан.

Студентка з міста Сарі на півночі Ірану також висловила "смертельне занепокоєння" щодо переговорів. Вона виступає за те, щоб Іран пішов на угоду зі США.