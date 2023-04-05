Резников отреагировал на минорные прогнозы президента Чехии насчет финала войны

Министр обороны Алексей Резников считает, что в своих оценках перспектив контрнаступления Сил обороны Украины президент Чехии Петр Павел говорит "больше как военный, чем политик", потому что "логика военных такова, что они постоянно просчитывают самые плохие варианты". Об этом он рассказал NV.

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Глава Минобороны считает, что "даже если это его оценка, то она носит субъективный характер".

"И он все равно закладывает очень полезный для нас месседж: европейские страны должны более мощно объединиться и усилить помощь Украине, чтобы это контрнаступление, этот удар был максимально успешным и эффективным, чтобы не дать шанса врагу сдержать это контрнаступление", – объяснил Резников свою позицию.

Он добавил, что "очень часто" публичные заявления политиков, особенно первых лиц, "следует читать и толковать как символы, не совсем так, как они прозвучали".

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Министр не верит в то, что если это контрнаступление не достигнет неких поставленных целей, будут подписаны мирные договоренности с РФ. По нескольким причинам:

1) "мы не верим россиянам, не верим, потому что они не выполняют обязательства, не выполняют обещаний";

2) президент Зеленский "очень ясно сказал, что с теми, кто сегодня возглавляет Кремль, садиться за эти переговоры он не будет; это не бравада, он так считает, он в это верит и держит эту позицию";

3) "украинский народ на это не пойдет. Все за победу, за освобождение наших территорий, никто не будет договариваться";

4) "парламент Украины отражает мнение народа, потому все наши партнеры должны понимать: мы не будем идти на компромиссы".

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Резников уточнил: Банковая будет готова к переговорам, когда россияне выведут свои войска с территории Украины полностью.

"Позиция президента, народа, позиция партнеров, моя личная позиция – мы все совпадаем, зрады не будет", – заверил министр обороны.

Євген Пилипенко

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